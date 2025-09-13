Mỹ sắp có vụ sáp nhập đường sắt lớn nhất nhiều thập kỷ

Union Pacific và Norfolk Southern - hai hãng vận tải đường sắt hàng đầu tại Mỹ đang tìm cách để chính quyền bật đèn xanh cho thương vụ 85 tỷ USD.

Ngày 12/9, Tập đoàn Vận tải Đường sắt Union Pacific cho biết CEO Jim Vena đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục để thảo luận về đề xuất mua lại Norfolk Southern trị giá 85 tỷ USD. Union Pacific tìm kiếm sự chấp thuận từ cơ quan quản lý cho vụ sáp nhập đường sắt lớn nhất Mỹ trong nhiều thập kỷ.

Union Pacific hiện chiếm ưu thế trong hoạt động vận tải đường sắt hàng hóa ở miền Tây nước Mỹ, trong khi Norfolk Southern là nhà vận chuyển hàng đầu ở miền Đông. Hai công ty này nằm trong nhóm 4 hãng đường sắt lớn nhất của Mỹ, cùng với BNSF Railway và CSX.

Hồi tháng 7, thông tin về kế hoạch sáp nhập giữa 2 trong 4 công ty vận tải đường sắt lớn nhất Mỹ đã gây bất ngờ cho thị trường. Đề xuất như vậy từng là điều không thể dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden, vốn theo đuổi chính sách chống độc quyền cứng rắn.

Thương vụ còn đang đối mặt với sự phản đối từ các đối thủ và lo ngại của chủ hàng về nguy cơ giảm cạnh tranh. Tuy nhiên, nếu được ông Trump ủng hộ, quá trình xem xét có thể được đẩy nhanh.

Một đầu máy tàu hàng của Union Pacific tại Los Angeles. Ảnh: Reuters

"Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, ông Trump và Vena đã thảo luận về cách xây dựng một tuyến đường sắt xuyên quốc gia, nhằm mang lại lợi ích cho cạnh tranh, người tiêu dùng, và lực lượng lao động khi thương vụ sáp nhập được phê duyệt", Union Pacific cho biết trong thông cáo.

Trước đó, trong một hội nghị của Morgan Stanley tuần này, CEO Jim Vena tiết lộ ông đã có các cuộc gặp với "những nhân vật rất cao cấp trong chính quyền". "Họ hiểu vấn đề, nắm được giá trị của những gì chúng tôi đề xuất. Và họ cho rằng đây là một giải pháp đôi bên cùng có lợi", Vena nói.

Nguồn tin của Reuters cho biết Union Pacific đã tham khảo ý kiến của chính quyền trước khi đưa ra đề nghị sáp nhập và nhận được tín hiệu ủng hộ. Nếu được thông qua, thương vụ có thể định hình lại ngành vận tải hàng hóa Mỹ, tạo ra tuyến đường sắt xuyên quốc gia đầu tiên. Việc này sẽ giúp đơn giản hóa hoạt động và loại bỏ tình trạng chậm trễ tại các trung tâm quan trọng như Chicago.

Khi Union Pacific và Norfolk công bố thương vụ sáp nhập, giới đường sắt dự đoán hai đối thủ còn lại sẽ nhanh chóng liên minh để cạnh tranh. Tuy nhiên, tỷ phú Warren Buffett, Chủ tịch Berkshire Hathaway - công ty mẹ của BNSF Railway tháng trước phát tín hiệu phản đối việc hợp nhất. Ông nói rằng hiện không quan tâm đến việc mua thêm công ty đường sắt nào khác. BNSF gần đây mở rộng thỏa thuận thương mại với CSX thay vì theo đuổi sáp nhập.

Trong khi đó, CSX chịu sức ép từ các nhà đầu tư, yêu cầu thay đổi chiến lược, gồm khả năng mua bán - sáp nhập. Cả BNSF Railway và CSX đều đang theo sát cách giới chức phản ứng với thương vụ Union Pacific - Norfolk trước khi ra quyết định. Những dấu hiệu ủng hộ từ Nhà Trắng có thể buộc Buffett xem xét lại chiến lược của mình.

Hà Thu (theo Reuters)