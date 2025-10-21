Mỹ sắp có sạc siêu nhanh, nhưng không có xe điện tương thích

Hệ thống sạc 600 kW sẽ ra mắt trong năm 2026 tại Mỹ, nhưng thị trường này hiện không có mẫu xe điện nào tương thích.

Mặc dù mạng lưới sạc xe điện tại Mỹ đang phát triển với tốc độ kỷ lục, Trung Quốc vẫn đang dẫn đầu về tốc độ sạc thực tế. Đầu năm nay, BYD công bố triển khai các bộ sạc mới với tốc độ sạc lên đến một megawatt (1.000 kW), có thể tăng thêm phạm vi hoạt động 402 km chỉ trong 5 phút.

Tốc độ này nhanh hơn nhiều so với các bộ sạc nhanh 350 kW phổ biến ở Mỹ. Nhưng ChargePoint - một trong những mạng lưới sạc lớn nhất nước Mỹ - sẽ thu hẹp khoảng cách vào năm tới với các bộ sạc nhanh nhất, không đạt công suất 1.000 kW, nhưng sẽ nhanh hơn bất kỳ bộ sạc nào hiện có.

Một trạm sạc ChargePoint tại Mỹ. Ảnh: ChargePoint

Theo USA Today, bộ sạc nhanh DC 600 kW mới của ChargePoint sẽ bắt đầu ra mắt vào năm tới - cao hơn 100 kW so với bộ sạc nhanh nhất hiện có trên toàn nước Mỹ, và do startup Gravity sản xuất. CEO kiêm chủ tịch của ChargePoint, Rick Wilmer, ca ngợi bộ sạc mới là "một cải tiến lớn".

Bộ sạc mới không chỉ giúp rút ngắn thời gian sạc cho các xe điện tương thích mà còn "giảm đáng kể kích thước bộ sạc mà vẫn cung cấp cùng một lượng điện năng" so với thiết kế bộ sạc hiện tại. Điều này cải thiện hiệu suất và chi phí điện, mang lại lợi ích cho cả chủ sở hữu xe điện và đơn vị quản lý trạm sạc. Eaton, một công ty quản lý năng lượng toàn cầu, sẽ hợp tác với ChargePoint để kết nối các bộ sạc này với lưới điện.

Trong khi các bộ sạc nhanh DC hiện tại có thể sạc pin xe điện hiện đại từ 10% lên 80% trong vòng chưa đầy một giờ, bộ sạc mới của ChargePoint rút ngắn thời gian đó xuống còn 10 phút hoặc ít hơn. Con số này không bằng thời gian sạc 5 phút của các bộ sạc tốt nhất Trung Quốc, nhưng vẫn là một cải tiến đáng kể so với hiện tại.

Tốc độ sạc nhanh nhất không chỉ phụ thuộc vào trạm sạc mà còn phụ thuộc vào tốc độ sạc của từng xe điện. Thực tế ở Mỹ hiện nay, chưa có xe điện nào có thể tận dụng tối đa bộ sạc nhanh mới của ChargePoint.

Lucid Gravity là xe điện sạc nhanh nhất mà khách hàng Mỹ có thể mua, với tốc độ lên tới 400 kW, trong khi một số mẫu xe như Hyundai Ioniq 5 có thể đạt 350 kW; nhưng trong hầu hết thời gian của một lần sạc nhanh, sẽ không đạt được mức đỉnh được quảng cáo. Hầu hết các xe điện cũng chưa có kiến trúc 800 V, vốn là yêu cầu bắt buộc để đạt tốc độ sạc cao. BMW iX3 sắp ra mắt sẽ có kiến trúc 800 V, nhưng ngay cả chiếc xe điện hiện đại này cũng chỉ có thể đạt tốc độ sạc lên tới 400 kW.

Theo dữ liệu từ State Of Charge, ChargePoint sở hữu mạng lưới sạc nhanh DC lớn thứ ba tại Mỹ tính đến tháng 7 năm nay, với thị phần 7,6%. Con số này kém xa Tesla (chiếm 54,6%) nhưng gần bằng Electrify America (8,3%). Thay vì cố gắng cạnh tranh về quy mô, ChargePoint có vẻ sẽ là đơn vị đầu tiên hỗ trợ tốc độ sạc lên đến 600 kW.

Những bộ sạc mới này sẽ chỉ phát huy hết tiềm năng khi có đủ số lượng xe điện hỗ trợ sạc siêu nhanh, và hiện vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào cho việc ra mắt những chiếc xe điện này trong thời gian tới. Thời điểm thay đổi này sẽ diễn ra như thế nào vẫn chưa rõ ràng, nhưng ít nhất, Mỹ đang có những bước đi để bắt kịp công nghệ sạc mới nhất ở các khu vực khác.

Mỹ Anh