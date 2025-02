Mỹ sa thải nhầm nhân viên chống dịch cúm gia cầm

Bộ Nông nghiệp Mỹ thừa nhận đã sa thải nhầm một số nhân viên chống dịch cúm gia cầm H5N1 và đang phải "nhanh chóng khắc phục" bằng cách tái tuyển dụng.

"Một số nhân sự tham gia nỗ lực chống dịch cúm gia cầm đã nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng vào cuối tuần qua. Chúng tôi đang nỗ lực nhanh chóng khắc phục tình hình và hủy những quyết định này", người phát ngôn Bộ Nông nghiệp Mỹ ngày 18/2 thông báo.

Bộ Nông nghiệp Mỹ không nêu cụ thể số lượng nhân viên bị sa thải nhầm và lý do họ bị chấm dứt hợp đồng, nhưng thừa nhận trong số những người bị sa thải có các nhân viên tuyến đầu của Cục An toàn và Thanh tra Thực phẩm, được xem là vị trí quan trọng đối với an toàn công cộng.

Phát ngôn viên Bộ Nông nghiệp Mỹ cho hay nhân sự một số bộ phận khác sẽ được đặc cách không bị cắt giảm theo yêu cầu từ Tổng thống Donald Trump.

Bộ Nông nghiệp Mỹ cam kết "tiếp tục tuyển dụng lao động thiết yếu để đảm bảo nguồn cung thực phẩm an toàn và đạt tiêu chuẩn" và sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực để ứng phó dịch cúm gia cầm.

Một trang trại gà lấy trứng ở Lakeside, California, tháng 4/2022. Ảnh: Reuters

Một số vụ sa thải nhầm đã xảy ra trong chiến dịch tinh gọn bộ máy chính phủ của ông Trump, dẫn đầu bởi tỷ phú công nghệ Elon Musk và Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE). Cách vận hành của DOGE gây nhiều lo ngại vì đội ngũ chủ yếu gồm những người không có kinh nghiệm quản lý hành chính và không có kiến thức chuyên ngành về những bộ phận công quyền mà mình cắt giảm.

Tuần qua, chính quyền Trump thừa nhận một số nhân viên về an toàn hạt nhân đã bị DOGE sa thải nhầm. Giới chức Mỹ đang tìm cách hủy quyết định sa thải và gọi họ trở lại làm việc, nhưng gặp khó khăn do một số nhân viên không cập nhật thông tin liên lạc.

Virus H5N1 đang tàn phá ngành chăn nuôi gia cầm Mỹ và đẩy giá trứng lên cao. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đến nay ghi nhận 68 trường hợp nhiễm virus H5N1 ở người trên toàn quốc. Trong ngày đầu tiên nhậm chức, Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins đã triệu tập cuộc họp khẩn về cúm gia cầm và xem xét chiến lược ứng phó toàn diện.

Tuy nhiên, Politico cuối tuần qua đưa tin rằng cuộc cải tổ ở Bộ Nông nghiệp Mỹ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Mạng lưới Phòng thí nghiệm Sức khỏe Động vật Quốc gia, đơn vị tham gia nghiên cứu về cúm gia cầm.

Các đợt cắt giảm nhân sự và ngân sách đang khiến một số nghị sĩ Cộng hòa lo ngại về nguy cơ làm suy yếu năng lực ứng phó dịch cúm gia cầm. Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện cũng không nhận được báo cáo từ chính phủ về những đợt cắt giảm và sa thải nhân sự gần đây tại Bộ Nông nghiệp.

"Họ cần phải cẩn trọng hơn", nghị sĩ Don Bacon của đảng Cộng hòa, thành viên Ủy ban Nông nghiệp, bình luận về cách làm việc của DOGE. "Người ta thường nói đo hai lần rồi mới cắt, nhưng dường như họ lại đang đo một lần rồi phải cắt đến hai lần. Một số quyết định họ sẽ phải rút lại. Tôi chỉ ước họ có thể đưa ra quyết định tốt hơn ngay từ đầu".

Thanh Danh (Theo NBC, Reuters)