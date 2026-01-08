Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã rút Mỹ khỏi 66 tổ chức quốc tế vì các cơ quan này "không còn phục vụ lợi ích của Washington".

"Tổng thống Donald Trump ngày 7/1 ký văn bản yêu cầu các bộ, cơ quan hành pháp dừng tham gia và dừng cấp kinh phí cho 35 tổ chức không thuộc Liên Hợp Quốc và 31 thực thể của Liên Hợp Quốc. Đây là những đơn vị hoạt động trái với lợi ích quốc gia, an ninh, thịnh vượng kinh tế hoặc chủ quyền của Mỹ", Nhà Trắng cho biết.

Thông báo của Nhà Trắng không nêu cụ thể từng tổ chức. Quyết định được đưa ra sau cuộc rà soát thực hiện hồi đầu năm đối với toàn bộ tổ chức liên chính phủ quốc tế, công ước và hiệp ước mà Mỹ là thành viên hoặc là bên tham gia, những cơ chế mà Washington đang tài trợ hoặc ủng hộ.

Theo Nhà Trắng, nhiều tổ chức trong số này "thúc đẩy các chính sách, chương trình mang tính ý thức hệ xung đột với chủ quyền và sức mạnh kinh tế của Mỹ". Việc rút khỏi các thực thể này sẽ giúp Tổng thống Trump tiết kiệm tiền thuế cho người dân và tái tập trung nguồn lực vào ưu tiên "Nước Mỹ trên hết".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington ngày 6/1. Ảnh: AFP

Ông chủ Nhà Trắng từ lâu bày tỏ không hài lòng về mức tài trợ của Mỹ cho những tổ chức đa phương, kêu gọi các nước khác tăng đóng góp, đặc biệt là tại liên minh quân sự NATO.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ hai vào tháng 1/2025, Tổng thống Trump đã rút Mỹ khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO), dừng tài trợ cho cơ quan Liên Hợp Quốc vì người tị nạn Palestine (UNRWA). Washington cũng đã rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

"Những gì chúng ta đang chứng kiến là sự hiện thực hóa cách tiếp cận đa phương của Mỹ theo nguyên tắc 'nếu không chiều theo ý tôi thì tôi sẽ rời đi'", Daniel Forti, chuyên gia cấp cao về Liên Hợp Quốc tại viện chính sách phi lợi nhuận ICG, trụ sở Bỉ, bình luận với Guardian. "Đó là một tầm nhìn rất rõ ràng: hợp tác quốc tế chỉ theo điều kiện mà Washington đặt ra".

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)