Mỹ rút gọn danh sách ứng cử viên Chủ tịch Fed

Quan chức tài chính Mỹ đã chọn được 5 ứng cử viên cho chức Chủ tịch Fed, bao gồm cả người chưa từng làm việc tại cơ quan này.

Ngày 10/10, CNBC trích nguồn tin thân cận cho biết sau nhiều cuộc phỏng vấn căng thẳng, một số kéo dài tới 2 giờ, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã rút gọn danh sách ứng cử viên Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) từ 11 xuống 5. Người được chọn sẽ được đề cử muộn nhất là tháng 1/2026.

Các quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ cho biết danh sách ứng cử viên hiện gồm 2 thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Michelle Bowman và Christopher Waller, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett, cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh và Giám đốc Đầu tư Trái phiếu tại BlackRock Rick Rieder.

Giám đốc Đầu tư Trái phiếu tại BlackRock Rick Rieder. Ảnh: Reuters

Bộ Tài chính Mỹ dự định tổ chức thêm nhiều vòng phỏng vấn nữa với cả 5 ứng cử viên trong vài tuần hoặc vài tháng tới. Bessent, hai quan chức cấp cao Bộ Tài chính và 2 quan chức Nhà Trắng sẽ tham gia phỏng vấn.

Nhóm này sau đó sẽ rút gọn thêm danh sách và gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump sẽ là người quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, người được chọn có thể được đề cử làm thống đốc Fed trước khi làm Chủ tịch. Vì nhiệm kỳ ghế Thống đốc của ông Powell sẽ hết trong 2 năm nữa. Còn nhiệm kỳ Chủ tịch kết thúc vào tháng 5/2026.

Trước đó, Tổng thống Mỹ công bố danh sách rút gọn chỉ gồm Warsh, Hassett và Waller. Như vậy, Rieder và Bowman là các đề xuất mới với Nhà Trắng. So với các đời chính phủ trước, quy trình chọn Chủ tịch Fed lần này công khai hơn, khi thường xuyên công bố diễn tiến.

Rieder là nhân vật nổi tiếng tại Wall Street nhiều năm nay. Các phân tích của ông về Fed và thị trường trái phiếu được theo dõi sát sao. Một điểm cộng của Rieder so với các ứng cử viên còn lại là ông chưa từng làm việc tại Fed.

Năm nay, mối quan hệ giữa ông Trump và Powell liên tục căng thẳng. Tổng thống Mỹ nhiều lần công khai ý định sẽ chỉ chọn người ủng hộ giảm lãi suất làm Chủ tịch Fed. Ông chỉ trích Powell vì hành động "quá chậm chạp", khiến người mua nhà chịu thiệt vì lãi vay mua thế chấp ở mức cao. Fed giữ nguyên lãi suất đến tháng 9, do lo ngại lạm phát từ chính sách thuế của ông Trump.

Sự lựa chọn của ông Trump cho vị trí Chủ tịch Fed sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn đến các thị trường tài chính. Fed có nhiệm vụ hoạch định chính sách tiền tệ, điều hành lãi suất, cung tiền để ổn định giá cả, tối đa hóa việc làm và bảo đảm an toàn cho hệ thống tài chính. Các quyết định của Fed được thị trường toàn cầu theo dõi sát sao, vì đôla Mỹ là đồng tiền dự trữ chủ chốt của thế giới.

Hà Thu (theo CNBC, Reuters)