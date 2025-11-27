Mỹ rà soát toàn bộ người Afghanistan nhập cảnh dưới thời ông Biden

Tổng thống Trump yêu cầu rà soát lại tất cả người Afghanistan nhập cảnh dưới thời ông Biden, sau vụ hai lính Vệ binh Quốc gia bị người nhập cư từ nước này bắn.

"Chúng ta phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo trục xuất bất kỳ người nước ngoài nào không thuộc về nơi này hoặc không mang lại lợi ích cho đất nước chúng ta", Tổng thống Donald Trump nói ngày 26/11, khi ra lệnh xem xét lại mọi trường hợp nhập cảnh vào Mỹ từ Afghanistan trong 4 năm nhiệm kỳ của ông Joe Biden.

Tuyên bố được ông Trump đưa ra sau khi Rahmanullah Lakanwal, 29 tuổi, công dân gốc Afghanistan, nổ súng bắn trọng thương hai lính Vệ binh Quốc gia Mỹ đang làm nhiệm vụ gần Nhà Trắng. FBI đang điều tra sự việc như một vụ khủng bố.

Tổng thống Donald Trump trên Không lực Một ngày 25/11. Ảnh: AP

NBC News dẫn lời một họ hàng của nghi phạm và nhiều quan chức hành pháp Mỹ cho biết Lakanwal tới Mỹ vào tháng 9/2021, một tháng sau khi Taliban kiểm soát Kabul và lên nắm quyền ở Afghanistan. Người đàn ông 29 tuổi này từng phục vụ trong quân đội Afghanistan và hỗ trợ đặc nhiệm Mỹ chiến đấu chống Taliban.

Fox News dẫn lời Giám đốc CIA John Ratcliffe cho biết Lakanwal từng làm việc với nhiều cơ quan chính phủ Mỹ, trong đó có lực lượng tình báo.

Lakanwal được cho là đã được chính quyền Trump phê duyệt đơn xin tị nạn hồi tháng 4. Tuy nhiên, ông Trump nhấn mạnh "nếu họ không thể yêu đất nước chúng ta, chúng ta không cần họ".

Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) tối cùng ngày thông báo dừng xử lý tất cả yêu cầu nhập cư liên quan đến công dân Afghanistan. Cơ quan này tuyên bố "bảo vệ an toàn cho đất nước và người dân Mỹ vẫn là trọng tâm, sứ mệnh duy nhất của chúng tôi".

Hiện chưa rõ lý do Lakanwal phục kích, bắn hai lính Vệ binh Quốc gia. Nghi phạm sau khi ra tay đã bị một lính Vệ binh Quốc gia bắn trọng thương.

Ngọc Ánh (Theo Hill, AP, CNN)