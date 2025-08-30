Mỹ phát triển robot thỏ chống trăn xâm hại

Cơ quan quản lý nước Nam Florida (SFWMD) và nhóm nghiên cứu ở Đại học Florida triển khai 120 con thỏ robot vào mùa hè năm nay để nhử trăn Miến Điện.

Robot thỏ điều khiển từ xa dùng để nhử trăn Miến Điện xâm hại. Ảnh: Robert McCleery

Yahoo đưa tin thiết bị có hình dáng như thỏ đồ chơi đơn giản, được cải tiến để phát ra nhiệt, mùi và thực hiện chuyển động tự nhiên trông giống như thỏ thật. Chúng hoạt động nhờ năng lượng mặt trời và có thể bật tắt từ xa, được đặt trong các chuồng nhỏ giám sát bằng camera và phát tín hiệu khi có trăn đến gần. Đây là nỗ lực mới nhất của SFWMD nhằm loại bỏ càng nhiều trăn xâm hại càng tốt khỏi vùng đầm lầy Everglades, nơi chúng đang tàn phá loài bản địa do bản tính phàm ăn.

Theo Smithsonian, trước đây, các nhà nghiên cứu từng thử nghiệm đặt thỏ sống trong chuồng để thu hút trăn xâm hại tại Vườn quốc gia Everglades. Thỏ sống thực sự hiệu quả trong việc nhử trăn, thu hút khoảng một con mỗi tuần, nhưng việc chăm sóc và quản lý chúng rất tốn kém và mất thời gian. Vì vậy, các nhà nghiên cứu tự hỏi liệu thỏ robot có thể thực hiện tốt công việc tương tự hay không.

Để tìm hiểu, Robert McCleery, nhà sinh thái học động vật hoang dã tại Đại học Florida và đồng nghiệp Chris Dutton thu thập 40 con thỏ đồ chơi và thay thế phần nhồi bông bằng bộ phận điện tử chạy bằng năng lượng mặt trời. Họ cũng lớp chống thấm cho những chú thỏ này để chúng có thể chịu được mưa và độ ẩm ở vùng Nam Florida. Đầu tháng 7/2025, họ đặt số thỏ này tại nhiều địa điểm để thực hiện nghiên cứu thí điểm kiểm tra liệu chúng có thể đánh lừa trăn hay không.

Trăn Miến Điện không phải là loài bản xứ ở Florida. Chúng trốn thoát khỏi nơi chăn nuôi hoặc được con người thả ra khi trở nên quá lớn và định cư ở vùng đầm lầy cận nhiệt đới Everglades. Trăn trưởng thành có chiều dài 3 - 5 m. Theo Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật Hoang dã Florida, một con trăn cái có thể đẻ 50-100 trứng/lần với thời gian ấp từ 60 đến 90 ngày. Tại Vườn quốc gia Everglades, trăn Miến Điện đã tiêu diệt 95% động vật có vú nhỏ cũng như hàng nghìn con chim.

Ước tính chính xác số lượng trăn Miến Điện ở Florida không dễ dàng. Cục Khảo sát Địa chất Mỹ gần đây ước tính có khoảng "hàng chục nghìn" con trăn trong khi một số ước tính khác vào khoảng 300.000 con. Chúng có rất ít kẻ thù tự nhiên và rất giỏi ngụy trang trên cánh đồng. Từ năm 2000, hơn 23.000 con trăn Miến Điện bị loại bỏ khỏi tự nhiên.

Mỗi năm, Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật Hoang dã Florida tổ chức cuộc thi săn trăn "Florida Python Challenge" với các giải thưởng dành cho người bắt được nhiều trăn nhất, con trăn dài nhất và nhiều giải khác. Năm nay, 934 người từ 30 bang tham gia cuộc thi diễn ra trong tháng 7, bắt được 294 con trăn. Còn quá sớm để xác định mức độ thành công của dự án thỏ robot, nhưng các nhà chức trách cho biết kết quả ban đầu rất lạc quan.

An Khang (Theo Yahoo, Smithsonian)