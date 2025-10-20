Mỹ phát hiện 'tổ thợ săn' có thể đe dọa chuyên cơ ông Trump

Sở Mật vụ Mỹ phát hiện điểm ngắm bắn đáng ngờ, có tầm ngắm tới vị trí Tổng thống Trump bước ra khỏi chuyên cơ ở sân bay Palm Beach.

"Trước khi Tổng thống Donald Trump trở về thành phố West Palm Beach, Sở Mật vụ Mỹ đã phát hiện một vị trí dường như là điểm ngắm bắn trên cao, có tầm nhìn tới khu vực hạ cánh của chuyên cơ Không lực Một", giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel nói với truyền thông ngày 19/10.

Ông Patel thêm rằng các mật vụ đã phát hiện địa điểm đáng ngờ này từ tuần trước và FBI đang điều tra, nhưng chưa phát hiện cá nhân nào tại khu vực này.

Điểm ngắm bắn đáng ngờ bị Sở Mật vụ phát hiện. Ảnh: Sở Mật vụ Mỹ

Quan chức Sở Mật vụ Anthony Guglielmi cũng xác nhận cơ quan này đang phối hợp chặt chẽ với FBI và lực lượng hành pháp tại hạt Palm Beach để điều tra. Ông Guglielmi cho biết các mật vụ phát hiện địa điểm đáng ngờ này trong lúc chuẩn bị công tác an ninh trước khi đón Tổng thống Trump về Palm Beach.

"Chúng tôi chưa thể cung cấp chi tiết về những đồ vật ở điểm ngắm bắn này hay mục đích của chúng, nhưng sự việc này đã làm rõ tầm quan trọng của các biện pháp an ninh nhiều lớp", ông nói thêm.

Một nguồn tin hành pháp tiết lộ điểm ngắm bắn này dường như đã được dựng lên từ cách đây nhiều tháng.

Quan chức Nhà Trắng cùng ngày tiết lộ ông Trump phải nhanh chóng di chuyển lên Không lực Một bằng cầu thang nhỏ ở sân bay Palm Beach do "tăng cường các biện pháp an ninh".

Tổng thống Trump bước lên chuyên cơ Không lực Một để di chuyển tới Mar-a-lago hôm 17/10. Ảnh: AFP

Ông Trump từng đối mặt hai âm mưu ám sát trong hơn một năm qua.

Vụ ám sát hụt xảy ra ngày 13/7/2024 khi ông Trump đang phát biểu trên sân khấu trong sự kiện tranh cử tại thành phố Butler, bang Pennsylvania. Viên đạn khi đó sượt qua tai ông Trump. Một người tham gia sự kiện thiệt mạng và hai người bị thương trước khi nghi phạm Thomas Crooks bị đội bắn tỉa hạ gục.

Đến tháng 9/2024, nghi phạm Ryan Routh mang theo súng trường nấp trong một rặng cây ở câu lạc bộ golf quốc tế West Palm Beach để âm mưu ám sát ông Trump, nhưng bị phát hiện và bắt giữ sau đó.

Ngọc Ánh (Theo Fox News, NBC, USA Today)