Mỹ phát hiện mỏ kim loại và đất hiếm khổng lồ

Nhà sản xuất vật liệu pin Ionic MT phát hiện mỏ khoáng sản quan trọng chứa đất hiếm rộng khoảng 6.900 m2 dưới sa mạc Utah.

Mỏ mới chứa khoảng 16 loại khoáng sản quan trọng gồm lithium, gallium, germanium, rubidium, cesium, vanadium, vonfram, niobium, cũng như các nguyên tố đất hiếm nhẹ và nặng. "Bạn không thể sản xuất một chiếc xe mà thiếu những thứ này, cũng không thể chế tạo máy bay chiến đấu mà thiếu một số kim loại trong đó", Andre Zeitoun, nhà sáng lập kiêm CEO Ionic MT, nói. Ông cho biết thêm, các khoáng sản này cũng thiết yếu với chip bán dẫn dùng cho AI.

Công ty Ionic MT phát hiện mỏ khoáng sản chất lượng cao tại một địa điểm ở Silicon Ridge, Utah. Ảnh: Ionic MT

Theo Ionic MT, các phân tích độc lập đã xác nhận đây là một trong những khu vực tập trung nguyên tố đất hiếm và kim loại công nghệ quan trọng đáng chú ý nhất ở Bắc Mỹ. Mỏ khoáng sản được phát hiện trong các tầng đất sét hấp phụ ion trong dự án Silicon Ridge của công ty. Những tầng địa chất tương tự hiện chiếm khoảng 35-40% tổng sản lượng đất hiếm của Trung Quốc và hơn 70% nguồn cung đất hiếm nặng toàn cầu.

Dữ liệu từ 106 lỗ khoan trải dài hơn 10.000 m cùng 35 rãnh đào trên diện tích 2,63 km2 chỉ ra, hàm lượng trung bình của các nguyên tố đất hiếm và kim loại quan trọng trong đất sét là khoảng 2.700 ppm. Kết quả này tốt hơn so với một số mỏ đất sét hấp phụ ion nổi tiếng của Trung Quốc, vốn có hàm lượng 500-2.000 ppm.

Mỏ khoáng sản dưới sa mạc Utah mang lại cơ hội hiếm để sản xuất nhiều loại khoáng sản quan trọng tại Mỹ bằng quy trình khai thác nhanh và sạch hơn so với khai thác đá cứng truyền thống. Phương pháp của Ionic MT dựa trên trao đổi ion nhiệt độ thấp thay vì xử lý ở nhiệt độ cao hay dùng axit mạnh, với tỷ lệ thu hồi lên đến 95%.

Mỏ mới được phát hiện trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về chuỗi cung ứng toàn cầu. Trung Quốc thống trị thị trường đất hiếm và vài năm qua đã áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu với một số khoáng sản quan trọng. Trong khi đó, các quan chức Mỹ cảnh báo tình trạng thiếu hụt những vật liệu then chốt có thể làm gián đoạn ngành sản xuất tiên tiến, công nghệ năng lượng và sản xuất điện tử. Phát hiện mới có thể giúp Mỹ giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài trong nhiều lĩnh vực như pin xe điện, AI, quốc phòng.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering, WSJ)