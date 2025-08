Mỹ phát cảnh báo ô nhiễm vì 700 đám cháy rừng ở Canada

Khoảng 700 đám cháy rừng hoành hành khắp Canada, khiến nước này và Mỹ phát hàng loạt cảnh báo chất lượng không khí nghiêm trọng.

Cơ quan Phòng cháy Rừng Liên ngành Canada (CIFFC) ghi nhận hơn 700 đám cháy rừng đang hoành hành ở nước này, phần lớn tại vùng đồng cỏ, với hơn 2/3 đám cháy trong số đó vượt tầm kiểm soát.

Cháy rừng đã thiêu rụi hơn 662 hecta ở Canada, cao hơn khoảng 82% so với cả năm 2024, khiến nhiều người phải sơ tán trên khắp cả nước.

Khói bụi từ hàng trăm đám cháy đã khiến hàng loạt địa phương ở Canada và Mỹ phải phát cảnh báo chất lượng không khí nghiêm trọng. Thành phố Detroit thuộc bang Michigan, Mỹ và các thành phố Montreal, Toronto ở Canada nằm trong nhóm có chất lượng không khí tồi tệ nhất thế giới ngày 4/8, theo IQAir.

Đám cháy rừng ở Coombs, British Columbia, Canada, ngày 3/8. Ảnh: Canadian Press

Cảnh báo chất lượng không khí đã được ban hành tại Michigan, Iowa, Minnesota, Wisconsin, một phần Nebraska, cùng nhiều khu vực ở Illinois và Indiana.

Giới chức các bang miền đông như New York, Vermont, New Hampshire và Maine cũng khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời do ảnh hưởng của cháy rừng.

Nhóm dễ tổn thương, gồm người cao tuổi, trẻ em, những người mắc các vấn đề hô hấp, tim mạch, được khuyến cáo giảm thời gian ở ngoài trời tại Toronto và các thành phố lân cận.

Khói cháy rừng bao phủ New York, Mỹ, ngày 26/7. Ảnh: AFP

Monica Vaswani, chuyên gia cảnh báo cháy rừng thuộc Cơ quan Môi trường Canada, cho biết mùa cháy rừng năm nay đang diễn biến "đặc biệt nghiêm trọng".

"Đáng tiếc là điều này không còn quá khác biệt so với những năm gần đây, dường như nó dần trở thành bình thường mới", bà nói.

Đức Trung (Theo Guardian, Canadian Press)