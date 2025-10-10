Mỹ - Phần Lan đóng 11 tàu phá băng nhằm 'đảm bảo an ninh Bắc Cực'

Mỹ và Phần Lan ký kết thỏa thuận cho phép tuần duyên Mỹ tiếp nhận 11 tàu phá băng nhằm củng cố an ninh Mỹ tại Bắc Cực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Phần Lan Alexander Stubb ngày 9/10 ký kết thỏa thuận hợp tác về tàu phá băng, đặt nền móng cho các thỏa thuận thương mại giữa lực lượng tuần duyên Mỹ và các công ty Phần Lan.

Theo thỏa thuận, Phần Lan sẽ đóng 4 tàu "tuần tra an ninh Bắc Cực" (ASC) tại các xưởng ở nước này, sau đó Mỹ sẽ áp dụng chuyên môn của Phần Lan để đóng thêm 7 tàu mới ở các xưởng của Mỹ.

"Chúng tôi đang mua những tàu phá băng tốt nhất thế giới, Phần Lan nổi tiếng trong lĩnh vực chế tạo chúng", ông Trump phát biểu khi ngồi cạnh ông Stubb tại Phòng Bầu dục. Một quan chức cho biết 11 tàu phá băng mới dự kiến có chi phí khoảng 6,1 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tại Nhà Trắng, ngày 9/10. Ảnh: AFP

Mục tiêu của Washington là nhận bàn giao tàu phá băng đầu tiên vào năm 2028. Washington kỳ vọng các thỏa thuận này sẽ mang lại hàng tỷ USD đầu tư mới vào nền công nghiệp hàng hải của Mỹ, tạo thêm hàng nghìn việc làm.

Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ sẽ bảo vệ đồng minh NATO là Phần Lan nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin tấn công nước này, nhưng nói "không nghĩ ông ấy sẽ làm vậy". Ông Stubb cũng hạ thấp rủi ro từ Nga, cho biết Moskva "không phải mối đe dọa quân sự sắp xảy ra".

Phần Lan là nước thiết kế 80% và sản xuất 60% số tàu phá băng của thế giới. Tổng thống Trump đã liên tục kêu gọi Mỹ mua 40 tàu phá băng mới để tăng cường an ninh quốc gia Mỹ ở Bắc Cực và chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc và Nga.

Hiện Nga có khoảng 40 tàu phá băng, dẫn đầu thế giới. Hạm đội vùng cực của tuần duyên Mỹ chỉ có hai tàu tuần tra an ninh Bắc Cực đang hoạt động.

Đức Trung (Theo Reuters, AP)