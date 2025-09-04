Mỹ phản đối Italy coi dự án cầu treo dài nhất thế giới là chi tiêu NATO

Đại sứ Mỹ phản đối việc chính phủ Italy tính chi phí xây cầu treo 15,6 tỷ USD vào ngân sách NATO, khiến Rome từ bỏ phương án này.

"Cây cầu được đảm bảo vốn hoàn toàn từ ngân sách nhà nước, không có khoản chi nào từ quốc phòng. Hiện việc sử dụng ngân sách cho NATO để xây cầu chưa được đề ra, cũng không phải điều cần thiết", Bộ Hạ tầng Italy thông báo ngày 3/9, đề cập đến dự án xây cầu treo dài nhất thế giới qua eo biển Messina.

Hồi đầu tháng 8, Italy phê duyệt dự án trị giá 15,6 tỷ USD xây cầu treo nối đảo Sicily với phần lãnh thổ chính. Cầu sẽ gồm hai tuyến đường sắt ở giữa, ba làn xe mỗi bên. Nhịp cầu dài 3,3 km, nằm giữa hai tháp cao 400 m. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2032.

Thiết kế đồ họa của cầu nối đảo Sicily và phần lãnh thổ chính của Italy. Ảnh: WeBuild

Một số quan chức chính phủ Italy, trong đó có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông và Hạ tầng Matteo Salvini, người tiên phong trong nỗ lực xây cầu Messina, cho rằng cây cầu có thể được phân loại là dự án quốc phòng do tính chất lưỡng dụng của nó. Khi được coi là dự án quốc phòng, cây cầu có thể sử dụng nguồn ngân sách mà Italy tính là chi tiêu đóng góp cho NATO.

Tuy nhiên, đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker đã phản đối ý tưởng đưa chi phí xây cầu vào chi tiêu quốc phòng Italy, được cho là nhằm đáp ứng mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Một số quốc gia đang có quan điểm rất rộng mở về chi tiêu liên quan đến quốc phòng", đại sứ Whitaker nói tại Slovenia ngày 2/9.

Theo ông, mục tiêu chi tiêu 5% GDP đề cập cụ thể và trực diện đến quốc phòng, "không phải những cây cầu chẳng có giá trị chiến lược quân sự". "Cũng không phải những ngôi trường mà bằng cách nào đó, trong thế giới tưởng tượng, sẽ được dùng cho mục đích quân sự nào đó", ông nói.

Khi được hỏi liệu dự án cầu Messina của Italy có thể được xếp vào diện chi tiêu quốc phòng hay không, ông Whitaker trả lời: "Tôi theo dõi tình hình rất sát sao. Điều hay ở cam kết lần này so với năm 2014 là chúng tôi có cơ chế giám sát".

Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker. Ảnh: AFP

Chính phủ Italy hồi tháng 4 mô tả cầu Messina có "tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh quốc gia và quốc tế, đóng vai trò then chốt trong bối cảnh quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cơ động của lực lượng vũ trang Italy và đồng minh".

Đức Trung (Theo Defense News, Reuters)