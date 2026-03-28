Mỹ phẩm thuần chay Cocoon ra mắt tại Pháp

Mỹ phẩm thuần chay Cocoon thông báo ra mắt tại Pháp và các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), nâng tổng thị trường thương hiệu hiện diện lên 45.

Trong lễ ra mắt thị trường Pháp giữa tháng 3, đại diện Cocoon cho biết doanh nghiệp mất hơn hai năm mới hoàn tất các thủ tục "lên kệ" tại đây. Hiện Cocoon hiện diện ở 15 thị trường thuộc châu Á, 27 quốc gia thành viên EU và Anh, Thụy Sĩ, Na Uy.

Đại diện Cocoon và các đối tác chụp lưu niệm tại ra mắt ở Pháp vào tháng 3. Ảnh: Kim Tính

Trò chuyện với VnExpress, đại diện Cocoon nhận định Pháp là một trong những thị trường mỹ phẩm lớn, đồng thời áp dụng hệ thống quản lý thuộc nhóm khắt khe hàng đầu thế giới. Theo Statista - nền tảng cung cấp dữ liệu thống kê của Đức, quy mô ngành này tại Pháp đạt khoảng 13-14 tỷ USD hàng năm, thuộc nhóm dẫn đầu châu Âu. Quốc gia này cũng giữ vị trí số một toàn cầu về xuất khẩu mỹ phẩm, với kim ngạch lên tới hàng chục tỷ USD mỗi năm.

Không chỉ quy mô, Pháp còn được xem là cửa ngõ quan trọng để các thương hiệu tiếp cận toàn châu Âu. Theo quy định chung của EU, mỹ phẩm lưu hành phải đáp ứng loạt tiêu chí sau: sản xuất theo tiêu chuẩn Thực hành sản xuất tốt (GMP); đăng ký trên Cổng thông báo mỹ phẩm châu Âu (CPNP); tuân thủ quy định hương liệu của IFRA; đảm bảo công bố thành phần theo danh pháp quốc tế (INCI) lẫn yêu cầu pháp lý.

Sau hai năm chuẩn bị pháp lý, Cocoon đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm, tính minh bạch lẫn tiêu chuẩn sản xuất tại châu Âu. Ảnh: Nguyễn Nam

Báo cáo từ CBI và Statista chỉ ra người tiêu dùng châu Âu, nhất là Pháp, ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện môi trường, không thử nghiệm trên động vật. Phân khúc mỹ phẩm thuần chay lẫn "clean beauty" (mỹ phẩm sạch) tăng trưởng cao mạnh những năm gần đây, tạo cơ hội cho các thương hiệu theo định hướng phát triển bền vững.

Ông Phạm Minh Dũng, Giám đốc Kinh doanh và tiếp thị Cocoon, cho biết không đơn thuần mở rộng thị trường, hiện diện tại Pháp cùng các quốc gia thuộc liên minh EU còn là dấu mốc đặc biệt khi một thương hiệu mỹ phẩm thuần chay được nghiên cứu, sản xuất ở Việt Nam có cơ hội bước vào trung tâm làm đẹp quan trọng của thế giới.

Từ phía đối tác, bà Nguyễn Ngọc Trâm, Giám đốc vận hành Orien Trade, nhận định dù thị trường Pháp nói riêng và châu Âu nói chung có nhiều yêu cầu, thử thách với thương hiệu Việt, tuy nhiên bà cùng các đối tác tin Cocoon sẽ vượt qua mọi trở ngại nhờ bản sắc riêng: nguyên liệu đặc trưng Việt Nam; tiêu chuẩn rõ ràng về mỹ phẩm thuần chay; chuẩn mực cao trong xây dựng thương hiệu.

"Chúng tôi tin Cocoon sẽ sớm xuất hiện trên những đường phố sang trọng ở Paris (Pháp), Milan (Italy) và nhiều thành phố châu Âu khác, viết chương đẹp trong câu chuyện thương hiệu Việt chinh phục thị trường quốc tế", bà Ngọc Trâm nói.

Sản phẩm Cocoon được giới thiệu trước Khải Hoàn Môn ở Paris, Pháp. Ảnh: Mỹ Hương

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động "chào sân" châu Âu, Cocoon sẽ mở thêm không gian trải nghiệm sản phẩm (pop-up store) ở Paris, Pháp, dự kiến mở cửa từ ngày 2/4, kéo dài trong hai tuần. Theo đại diện doanh nghiệp, bước thử nghiệm này nhằm tiếp cận trực tiếp và lấy phản hồi người tiêu dùng sở tại.

"Đây là pop-up store đầu tiên của chúng tôi ở châu Âu. Nơi đây không chỉ giới thiệu câu chuyện làm đẹp lành tính, hiệu quả từ nông sản đặc hữu nước ta mà còn mang theo hơi thở một Việt Nam bình dị, giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về văn hóa, con người Việt", ông Phạm Minh Dũng phân tích thêm.

Hiếu Châu