Mỹ phẩm The Saem có mặt tại hệ thống Từ Hảo

Các sản phẩm bày bán tại Từ Hảo đều có đủ hai tem: chống hàng giả do Bộ Công an cấp phép, tem phụ in thông tin bằng tiếng Việt.