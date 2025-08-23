Mỹ phẩm 'made in Việt Nam' Cocoon ra mắt thị trường Nhật Bản

Các sản phẩm làm đẹp của Cocoon đã lên kệ trên các nền tảng online và hơn 300 cửa hàng tại Nhật Bản như: Aeon, American Pharmacy, Ainz & Tulpe, Tomod's, Sapporo Drugstore, Trial.

Đây là kết quả từ sự hợp tác chiến lược của Công ty cổ phần Y&B (chủ sở hữu thương hiệu Cocoon) với Paltac - một trong những nhà phân phối hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực mỹ phẩm và hàng tiêu dùng. Hôm 20/8 vừa qua, hai bên vừa ký thỏa thuận hợp tác độc quyền phân phối hàng hóa tại Nhật Bản.

Đại diện Cocoon và Paltac ký kết thỏa thuận hợp tác hôm 20/8. Ảnh: Cocoon Việt Nam

Đất nước mặt trời mọc được biết đến là thị trường có yêu cầu rất khắt khe về chất lượng mỹ phẩm. Bên cạnh đó, tinh thần ủng hộ hàng nội địa của người dùng Nhật rất cao. Tuy vậy, thương hiệu mỹ phẩm "made in Vietnam" như Cocoon vẫn tự tin có những lợi thế riêng bước chân vào thị trường được mệnh danh khó tính bậc nhất châu Á này.

Ông Yoshitaka Yamada, Giám đốc, thành viên Ban Điều hành cấp cao, Tổng giám đốc khối quản lý kinh doanh của Paltac chia sẻ: "Qua quá trình làm việc, trao đổi và tự trải nghiệm, chúng tôi tin rằng, với sản phẩm chất lượng cao, lành tính và đáp ứng được các nhu cầu sử dụng mỹ phẩm từ thiên nhiên của người dùng tại Nhật Bản, Cocoon hoàn toàn có thể chinh phục thị trường này". Theo ông, điều này đã thôi thúc Paltac đồng hành Cocoon để đưa các sản phẩm đến gần hơn với người dùng Nhật. Nhà phân phối này hướng đến "Cocoon không chỉ là niềm tự hào của Việt Nam mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của người tiêu dùng Nhật".

Sản phẩm Cocoon trên kệ một siêu thị tại Nhật Bản. Ảnh: Cocoon Việt Nam

Ra mắt thị trường nội địa từ năm 2013, thương hiệu Cocoon xây dựng được chỗ đứng trong lòng người dùng nhờ việc đi lên từ chất lượng sản phẩm và định hướng 100% thuần chay. Mỗi sản phẩm là sự kết hợp giữa nguồn dưỡng chất từ nông sản đặc hữu của Việt Nam với các hoạt chất khoa học tiên tiến của thế giới, mang đến những giải pháp làm đẹp an toàn, lành tính cho người dùng. Hiện nay, Cocoon đã phủ sóng tại hơn 4.000 cửa hàng thuộc các hệ thống mỹ phẩm, nhà thuốc, cửa hàng tiện lợi lớn nhỏ khắp nước. Cocoon cũng từng bước chinh phục các thị trường quốc tế như: Mỹ, Australia, Canada, Mông Cổ, Đài Loan, Indonesia, Malaysia...

Nếu chất lượng sản phẩm của Cocoon là điều kiện cần thì sự đón nhận từ người dùng Nhật chính là điều kiện đủ để Paltac quyết định bắt tay Cocoon. Những năm trở lại đây, xu hướng làm đẹp của người tiêu dùng thế giới thay đổi, họ sự ưu tiên làn da khỏe mạnh được nuôi dưỡng từ nguồn dưỡng chất tự nhiên. Người dùng tại Nhật cũng không nằm ngoài xu hướng ấy. Chính nhu cầu tìm kiếm những mỹ phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên ngày càng gia tăng đã giúp Cocoon mở ra cơ hội tiếp cận với thị trường Nhật Bản.

Người tiêu dùng Nhật Bản đón nhận Cocoon. Ảnh: Cocoon Việt Nam

Cũng theo chia sẻ của ông Yoshitaka Yamada, các sản phẩm của Cocoon khi được giới thiệu ở các hội chợ triển lãm mỹ phẩm tại Nhật Bản đều nhận được sự quan tâm của rất nhiều khách hàng. Đại đa số người Nhật luôn dành tình yêu đặc biệt cho các thương hiệu nội địa nhưng họ vẫn rất cởi mở cho các thương hiệu thật sự chất lượng từ nước ngoài. Theo ông, với sự minh bạch, rõ ràng từ thành phần bên trong đến sự chỉn chu trong các thiết kế bên ngoài, Cocoon đã nhanh chóng lấy được sự thiện cảm của người dùng tại đây.

Tận dụng nguồn nguyên liệu giàu dưỡng chất từ bản địa giúp các sản phẩm làm đẹp thuần chay Cocoon không chỉ khoe được sự giàu đẹp của thiên nhiên Việt Nam mà còn tạo ra sự khác biệt để đạt được các thành công tại thị trường Việt Nam. Chính điều này cũng giúp Cocoon tạo được lợi thế cạnh tranh khi bước ra các thị trường quốc tế, nhất là Nhật Bản, nơi người dùng ngày càng ưa chuộng mỹ phẩm từ tự nhiên nhưng cũng yêu cầu rất cao về chất lượng mỹ phẩm.

Người tiêu dùng tìm hiểu thành phần nguyên liệu của Cocoon - yếu tố tạo nên sự khác biệt trên thị trường nội địa và quốc tế của thương hiệu. Ảnh: Cocoon Việt Nam

Ông Phạm Minh Dũng - Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị của Cocoon cho biết, không chỉ tại thị trường nước nhà mà bất cứ thị trường quốc tế nào Cocoon đặt chân tới, thương hiệu luôn nêu cao tinh thần hòa nhập nhưng không hòa tan. "Chúng tôi luôn nỗ lực gìn giữ những giá trị mà khi nhìn vào hoặc nghe tới người ta sẽ lập tức nghĩ đến Việt Nam", ông Dũng khẳng định. Theo ông, cách thể hiện nhanh nhất chính là đề cao nguồn nông sản tuyệt vời của đất Việt như: bí đao, bưởi, cà phê Đăk Lăk, hoa hồng Cao Bằng hay những củ nghệ từ Hưng Yên... các nguyên liệu này đều rất đậm chất Việt Nam và chúng đều rất giàu dưỡng chất cho làn da, mái tóc của người dùng.

(Nguồn: Cocoon)