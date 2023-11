Mỹ phẩm Incellderm Hàn Quốc ra mắt thị trường Việt

Mỹ phẩm Incellderm - trực thuộc tập đoàn Riman, Inc, Hàn Quốc - ra mắt tại Việt Nam, theo đuổi triết lý "đánh thức ánh sáng từng tế bào da".

Bà Trần Anh, CEO công ty TNHH Mỹ phẩm Trần Anh, cho biết đã hoàn tất mọi khâu thương thảo, pháp lý, thủ tục với tập đoàn Riman, Inc - công ty mẹ của thương hiệu Incellderm, sẵn sàng đưa sản phẩm ra thị trường Việt trong năm nay.

"Chúng tôi mong mang đến sản phẩm chăm sóc làn da khỏe mạnh, rạng rỡ, viết tiếp dấu ấn của Incellderm tại thị trường Hàn và nhiều quốc gia khác như Mỹ, Trung Quốc...", bà Trần Anh nói.

Thời gian tới, doanh nghiệp đẩy mạnh mở rộng hệ thống đại lý, phân phối sản phẩm ở các spa, cửa hàng mỹ phẩm, sàn thương mại điện tử và nhiều nền tảng khác.

Thương hiệu Incellderm ứng dụng chất liệu thiên nhiên, chăm sóc da dịu nhẹ.

Ra mắt từ năm 2018, Incellderm là một trong những thương hiệu được nhiều chị em đánh giá cao, chăm sóc sức khỏe làn da từ sâu bên trong. Đứng sau nhãn hàng là Riman, Inc - tập đoàn lâu năm trong ngành công nghiệp mỹ phẩm xứ Hàn, trụ sở chính tọa lạc tại Dongdaegu-ro, Daegu, văn phòng đại diện ở Gangnam-gu, Seoul.

Đồng hành tập đoàn là Viện nghiên cứu Ask Base Co. Ltd (đảo Jeju, Hàn Quốc) - đơn vị thành công bào chế ra "Dung nham rau má", có khả năng nuôi dưỡng, tái tạo làn da căng bóng. Quá trình chưng cất rau má đột biến gen Byoung Pool và nước biển dung nham núi lửa Jeju trong 20 tiếng, ở 80 độ C.

Viện nghiên cứu Ask Base, Co. LTD toạ lạc tại đảo Jeju, Hàn Quốc.

Bên cạnh hai nguyên liệu thô trên, tất cả sản phẩm Incellderm đều chứa 100% thành phần thiên nhiên, lành tính, trong đó 15 loại được cấp bằng sáng chế. Thương hiệu còn đạt chứng nhận Dermatest của Viện Nghiên cứu Khoa học Đức, với đánh giá 5 sao Green (an toàn tối đa trong ba mức: Green, Yellow, Red).

CEO Trần Anh tiết lộ tại Incellderm, chăm sóc làn da không phải là trải nghiệm nhanh và ngắn hạn, mà là hành trình bền vững, hướng đến mục tiêu "khai sáng, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ gốc". Hãng mỹ phẩm Hàn muốn truyền cảm hứng: dù ở độ tuổi nào, làn da phải luôn rạng rỡ, tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc.

"Incellderm không gây kích ứng da, phù hợp mọi cơ địa, độ tuổi", CEO Trần Anh cho biết.

Bên cạnh đó, sản phẩm của Incellderm tập trung vào khả năng kích thích tái tạo tế bào, phục hồi thương tổn và chống lại chu kỳ lão hóa da.

Incellderm Website: Incellderm.vn Fanpage: www.facebook.com/IncelldermNVN Instagram: www.instagram.com/Incelldermvn.official

(Nguồn, ảnh: Incellderm)