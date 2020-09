Mỹ phẩm giúp vẻ ngoài chị em thêm rạng rỡ

Kem che khuyết điểm Too Cool For School Artclass The Camouflage no.2 chiết xuất từ thành phần tự nhiên. Đầu bút cushion giúp dễ dàng tán kem đều hơn. Kết cấu sản phẩm có chứa thành phần chống nắng với chỉ số SPF30. Có thể dùng che một số khuyết điểm như vết thâm, nốt mụn, quầng thâm mắt... Sản phẩm có giá 439.000 đồng.