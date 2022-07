Mỹ phẩm Clé De Peau Beauté 40 năm hướng tới vẻ đẹp làn da

Thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Clé de Peau Beauté có 40 năm tập trung nghiên cứu công nghệ chăm sóc da nhằm tôn lên vẻ đẹp cho phụ nữ.

Clé de Peau Beauté được thành lập tại Nhật Bản vào năm 1982, hướng đến việc tạo ra những ranh giới mới trong khoa học nghiên cứu về tế bào da và chăm sóc cho làn da rạng rỡ. Qua 40 năm, Clé de Peau Beauté đã phát triển thành thương hiệu cao cấp, ngày càng mở rộng trên toàn cầu.

Theo thông tin của Clé de Peau Beauté, từ đầu thập niên 80, thương hiệu mong muốn mang đến hơi thở mới về vẻ đẹp hiện đại của phương Tây đến gần phụ nữ Nhật Bản, với vẻ đẹp sống động với nhiều khía cạnh khác nhau. Trong tiếng Pháp, Clé có nghĩa là "chìa khóa", Peau là "làn da" và Beauté là "vẻ đẹp", hướng đến sứ mệnh trở thành "chìa khóa mang đến làn da rạng rỡ". Clé de Peau Beauté nỗ lực nghiên cứu, đem đến những phương pháp, mỹ phẩm giúp cho làn da phụ nữ tỏa sáng từ bên trong.

Hình ảnh phác thảo thiết kế bao bì sản phẩm chăm da của Clé de Peau Beauté.

Các nghiên cứu về chăm sóc, nuôi dưỡng làn da

Từ một nghiên cứu sơ khai về tế bào gốc của làn da những năm 80, đến năm 2022, Clé de Peau Beauté đã có 40 năm nghiên cứu khoa học chuyên sâu. Thành quả của công nghệ tiên tiến được thể hiện qua những bộ sản phẩm chăm da chất lượng cao. Theo nghiên cứu của Clé de Peau Beauté, làn da cũng giống như bộ não, có khả năng phân biệt các tác nhân tốt và xấu từ bên ngoài. Kết luận này cũng giúp thương hiệu chăm sóc làn da theo cơ chế riêng biệt, khai thác yếu tố này thay cho chăm da thụ động.

Từ nghiên cứu về cân bằng tế bào năm 1982, thương hiệu vẫn không ngừng khám phá những bí mật mới qua các nghiên cứu về quản lý tế bào năm 1996, quản lý tín hiệu và enzyme tổng thể năm 2004. Đến năm 2011, thương hiệu khai mở nghiên cứu về làn da trực quan, tập trung vào khả năng xử lý và phản hồi thông tin của da, từ đó, giúp phục hồi khả năng sửa chữa tế bào tự nhiên và tăng cường vẻ rạng rỡ. Năm 2016, khám phá này được nâng cao hơn dựa trên khả năng ghi nhớ những tổn thương trong quá khứ của tế bào da.

Đến năm 2019, khoa học về làn da trực quan được phát triển dựa trên khả năng phân biệt các kích thích tốt và xấu của các tế bào da. Nhờ đó, thương hiệu có thể hiểu về làn da ở cấp độ cao. Làn da được chăm sóc từ sâu bên trong, đem đến chọ phụ nữ vẻ đẹp rạng rỡ.

Làn da của một phụ nữ sau khi chăm sóc với sản phẩm của Clé de Peau Beauté.

Những cam kết hướng đến cộng đồng

Trở lại đầu những năm 80 khi bắt đầu đặt nền móng, doanh nghiệp đã đồng hành cùng phụ nữ chống lão hóa để duy trì vẻ đẹp trẻ trung. Vào thập niên 90, xu hướng toàn cầu hóa tiếp tục thúc đẩy phụ nữ dấn thân sâu hơn vào sự nghiệp. Đến những năm 2000, khi những vấn đề môi trường ngày càng thu hút sự chú ý, Clé de Peau Beauté lan tỏa thông điệp "Hướng đến cảm thức hiện diện mới", mục đích là tạo ra một hình ảnh khác biệt với thời đại trước.

Clé de Peau Beauté đã khởi động các hoạt động đóng góp giá trị của người phụ nữ trong xã hội vào năm 2015. Năm 2020, thương hiệu công bố hợp tác cùng UNICEF với tên gọi "Unlock the Power of Girls" nằm trong chương trình thường niên "Power of Radiance", đóng góp hằng năm để hỗ trợ những hoạt động nâng cao giáo dục trẻ em gái.

Logo thương hiệu Clé de Peau Beauté hướng đến vẻ đẹp rạng rỡ.

40 năm đánh dấu sự phát triển bền vững của thương hiệu nhưng vẫn kiên định trong việc khai mở sức mạnh của vẻ đẹp trong mỗi cá nhân. Clé de Peau Beauté luôn theo đuổi triết lý làm nên giá trị thương hiệu bằng sự thông minh, kiên định và tinh tế.

(Nguồn: Clé de Peau Beauté)