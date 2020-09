Mỹ phẩm cho da nhạy cảm

Phấn mịn da, chống nhờn Maybelline Clear Smooth All In One Original Pressed Powder màu 01 Light thích hợp với tông da trắng sáng. Phấn có tác dụng kiềm dầu, cho lớp nền lì, giúp da khô thoáng, không bóng dầu, kèm theo chỉ số chống nắng SPF20. Sản phẩm có giá 109.000 đồng.