Sữa rửa mặt cân bằng dầu Sukin Oil Balancing Cleansing Gel là sản phẩm kiềm dầu và làm sạch sâu với thành phần chính là tinh than tre hoạt tính, tự nhiên. Được ví như thần dược cho làn da, tinh than tre có thể lấy sâu tận gốc các chất bụi bẩn, độc hại tích tụ trong da, loại bỏ các bã nhờn nằm sâu trong lỗ chân lông do ô nhiễm môi trường, khói bụi và các tác nhân khác. Sản phẩm còn kết hợp chiết xuất từ cây chùm ngây (Moringa), dừa, hồng trà Nam Phi (Rooibos) và cây liễu non (Willowherb), giúp làm sạch và sáng mọi loại da, nhất là da hỗn hợp và dầu. Lọ 125 ml đang được bán với giá ưu đãi 237.000 đồng.