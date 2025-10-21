Mỹ phá âm mưu xả súng tại sân bay

Giới chức Georgia thông báo đã ngăn chặn một vụ xả súng tại sân bay thành phố Atlanta, sau khi nhận tin báo từ gia đình của nghi phạm.

Tại cuộc họp báo chiều 20/10, Andre Dickens, thị trưởng thành phố Atlanta, bang Georgia, cho biết cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông có vấn đề về tâm thần, mang theo vũ khí bán tự động đến sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta.

"Ít nhất 27 người có thể đã thiệt mạng hôm nay", ông Dickens nói.

Cảnh sát khống chế nghi phạm âm mưu xả súng sân bay Atlanta Cảnh sát khống chế nghi phạm âm mưu xả súng sân bay Hartsfield-Jackson Atlanta, thành phố Atlanta, bang Georgia ngày 20/10. Video: X/Breaking911

Nghi phạm được xác định là Billy Joe Cagle, 49 tuổi, đến từ thành phố Cartersville, Georgia. Darren Schierbaum, cảnh sát trưởng Atlanta, cho biết gia đình Cagle sáng 20/10 báo tin cho sở cảnh sát Cartersville về việc nghi phạm đã nói trên livestream rằng ông "đang trên đường đến sân bay để 'xả súng'".

"Điều chúng tôi không biết lúc đó là Cagle đã đến sân bay rồi", ông Schierbaum nói.

Nghi phạm Billy Joe Cagle tại sân bay Hartsfield-Jackson Atlanta. Ảnh: Atlanta Police Department

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy Cagle vào cửa nam sân bay lúc 9h29, 11 phút sau khi giới chức Atlanta nhận thông tin từ sở cảnh sát Cartersville. Cagle tỏ ra "rất quan tâm" đến khu vực làm thủ tục kiểm tra an ninh của Cục An ninh Vận tải Mỹ, theo ông Schierbaum.

Các sĩ quan tiếp cận và bắt Cagle vào lúc 9h54. Nghi phạm lúc này không mang vũ khí. Cảnh sát phát hiện xe tải của Cagle đỗ bên ngoài cửa nam sân bay và tìm thấy một khẩu súng trường tấn công Springfield AR-15 cùng 27 viên đạn ở ghế sau.

Cagle đã bị bắt với các cáo buộc đe dọa khủng bố, âm mưu thực hiện hành vi hành hung nghiêm trọng và vi phạm liên quan đến vũ khí, sở cảnh sát Atlanta thông báo.

Khẩu súng trường và xe của nghi phạm. Ảnh: Atlanta Police Department

Các nhà điều tra đang xác định động cơ của Cagle. Họ cho rằng nghi phạm dường như vào sân bay để thăm dò trước rồi mới trở lại xe để lấy vũ khí hành động. Giới chức cho biết nghi phạm "có vấn đề về tâm thần", nhưng không nêu chi tiết.

Gia đình Cagle chưa đưa ra bình luận.

Trong một bài đăng trên Facebook ngày 19/10, Cagle viết "tôi đã bảo các con rằng, hãy kiện nếu có bất kỳ điều gì xảy ra với tôi và chúng có thể nhận được 50-100 triệu USD".

Như Tâm (Theo NBC News, CBS News)