Mỹ phá âm mưu khủng bố lãnh sự quán Israel

FBI bắt nghi phạm là du học sinh Ai Cập với cáo buộc âm mưu tấn công gây thương vong lớn ở lãnh sự quán Israel tại New York.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ nghi phạm Abdullah Ezzeldin Taha Mohamed Hassan, công dân Ai Cập đang cư trú tại bang Virginia, với cáo buộc lên kế hoạch tấn công khủng bố tòa nhà ngoại giao Israel, theo thông cáo ngày 19/12 từ lãnh sự quán Israel ở New York.

Hồ sơ truy tố gửi tòa án Virginia vào ngày 16/12 cho thấy Hassan đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội ủng hộ các tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), al-Qaeda và Hamas. Nghi phạm đã đăng tải nhiều nội dung cổ xúy bạo lực nhắm vào người Do Thái.

Dựa vào tin báo về một trong các tài khoản của Hassan trên mạng xã hội X, FBI đã cử đặc tình ở New York giả làm phần tử có khuynh hướng cực đoan, liên lạc với nghi phạm qua X và các ứng dụng nhắn tin bảo mật. Không lâu sau đó, Hassan tìm cách chiêu mộ đặc tình của FBI gia nhập IS, chia sẻ những nội dung tuyên truyền cực đoan, trong đó có video kêu gọi sát hại người Do Thái.

Hassan yêu cầu đặc tình FBI nhắm vào mục tiêu Do Thái ở New York, sau đó chốt mục tiêu là tòa nhà lãnh sự quán Israel. Nghi phạm cũng gợi ý nhồi bi nhôm 30 mm vào quả bom tự chế để tăng độ sát thương hoặc xả súng, livestream vụ tấn công trên mạng xã hội để báo công với IS.

Cảnh sát New York gác trước cổng lãnh sự quán Israel vào ngày 9/10/2023, giữa đợt biểu tình phản chiến của những người ủng hộ Palestine. Ảnh: AFP

Toàn bộ quá trình trao đổi giữa đặc tình FBI và nghi phạm được thu thập trong hai tháng qua. Hassan bị bắt vào ngày 17/12 với nhiều tội danh, trong đó có phát tán thông tin về chất nổ và vũ khí gây thương vong lớn.

Paul Allvin, người phát ngôn Đại học George Mason, bang Virginia, xác nhận Hassan là sinh viên năm nhất tại ngôi trường này, học chuyên ngành công nghệ thông tin. Hassan từng bị FBI thẩm vấn vào năm 2022 với cáo buộc phát tán các nội dung tuyên truyền của IS, nhưng sau đó không bị truy tố.

Đại học George Mason đang đối diện nhiều lo ngại liên quan cách phản ứng của nhà trường đối với làn sóng sinh viên biểu tình ủng hộ Palestine có dấu hiệu cực đoan, tìm cách cân bằng giữa các quyền tự do cho sinh viên và an ninh học đường.

Tháng 11, hai nữ sinh viên trường này, là chị em ruột và đều từng giữ chức chủ tịch Hội sinh viên George Mason vì Công lý Palestine, chịu kỷ luật cấm vào khuôn viên trường trong vòng 4 năm. Trước đó, cảnh sát đã khám xét nhà của gia đình hai nữ sinh và phát hiện một số khẩu súng, đạn cùng băng rôn kích động sát hại người Do Thái.

Allvin khẳng định sự việc vào tháng 11 và vụ bắt giữ Hassan là hai trường hợp riêng biệt, nhấn mạnh Đại học George Mason đảm bảo an toàn cho sinh viên.

Thanh Danh (Theo Times of Israel, Washington Post)