Mỹ phá âm mưu đánh bom liên hoàn đêm giao thừa

Giới chức Mỹ thông báo bắt 4 nghi phạm có âm mưu đánh bom ít nhất 5 địa điểm ở Los Angeles vào đêm giao thừa.

"4 nghi phạm đã bị bắt với cáo buộc lên kế hoạch tấn công bằng thiết bị nổ tự chế nhằm vào 5 địa điểm ở thành phố Los Angeles vào đêm giao thừa", giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel thông báo ngày 15/12.

Ông Patel cho biết các nghi phạm là thành viên của Turtle Island Liberation Front (TILF), mô tả đây là "nhóm cực đoan cánh tả với tư tưởng chống chính quyền".

Giám đốc FBI Kash Patel phát biểu tại Washington ngày 4/12. Ảnh: AFP

Cáo trạng tại tòa án liên bang phụ trách khu vực California cho biết 4 nghi phạm gồm Audrey Carroll, Zachary Page, Dante Gaffield và Tina Lai, tuổi từ 24-41. Carroll và Page hồi tháng 11 đã đưa tài liệu viết tay phác thảo kế hoạch đánh bom cho một người, là chỉ điểm của lực lượng hành pháp.

Hai nghi phạm sau đó lôi kéo thêm Gaffield và Lai tham gia âm mưu, lập nhóm trò chuyện trên ứng dụng nhắn tin Signal để trao đổi. Nhóm nghi phạm đưa vật liệu đến một khu vực hẻo lánh ở sa mạc Mojave để chế tạo rồi thử nghiệm khối nổ tự chế hôm 12/12, trước khi bị đặc vụ FBI bắt tại chỗ.

Ngoài âm mưu đánh bom đêm giao thừa, 4 nghi phạm còn định dùng chất nổ tấn công các đặc vụ thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và phương tiện của lực lượng này.

4 nghi phạm đã trình diện tòa ngày 15/12 và đối mặt nhiều cáo buộc, trong đó có sở hữu trái phép thiết bị phá hoại. Bill Essayli, người đứng đầu văn phòng công tố Los Angeles, cho biết công tố viên sẽ đưa ra thêm cáo buộc khi hoàn tất đánh giá các chứng cứ.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)