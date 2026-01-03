Mỹ phá âm mưu đâm dao hàng loạt đêm giao thừa

FBI chặn một "vụ tấn công khủng bố tiềm tàng" được lên kế hoạch vào đêm giao thừa ở Bắc Carolina, bắt một nghi phạm 18 tuổi ủng hộ IS.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 2/1 thông báo bắt Christian Sturdivant, 18 tuổi, sống tại Mint Hill, Bắc Carolina, với cáo buộc âm mưu hỗ trợ cho tổ chức khủng bố nước ngoài vào đêm giao thừa.

Theo FBI, Sturdivant đã lên kế hoạch sử dụng dao và búa để tấn công người dân tại một cửa hàng tạp hóa và một nhà hàng thức ăn nhanh ở địa phương, nhằm ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cuộc điều tra về Sturdivant bắt đầu từ giữa tháng 12/2025. Sturdivant đã liên lạc với một tài khoản mạng xã hội mà nghi phạm cho rằng có liên quan đến IS, nhưng thực chất là của một đặc vụ ngầm thuộc Sở Cảnh sát New York (NYPD).

Ngày 12/12/2025, Sturdivant đã nhắn tin với tài khoản này, cho biết sẽ "sớm tham gia jihad" và tự nhận là "chiến binh của IS".

FBI đã nhận được cảnh báo và phát hiện Sturdivant đăng trên mạng xã hội những hình ảnh về trang bị chiến thuật kèm theo những dòng chú thích mang tư tưởng IS từ hồi tháng 10.

Sturdivant còn liên lạc với một đặc vụ ngầm khác thuộc cơ quan liên bang, người mà nghi phạm cũng tin thuộc IS, rồi mô tả cụ thể về một cuộc đâm dao hàng loạt được "lên kế hoạch trong một năm".

Christian Sturdivant, 18 tuổi, sống tại Mint Hill, Bắc Carolina. Ảnh: NBC News

Sturdivant đã gửi cho đặc vụ này ảnh chụp hai chiếc búa và một con dao, tuyên bố đang chuẩn bị mua một khẩu súng. Ngày 19/12, nghi phạm gửi tin nhắn thoại ghi âm lời thề trung thành (bayat) với IS.

Ngày 29/12/2025, giới chức hành pháp khám nhà của Sturdivant, tìm thấy giấy viết tay có tiêu đề "Kế hoạch Tấn công Năm mới 2026", liệt kê các vật dụng cần thiết như áo chống đạn, mặt nạ, găng tay, kính chiến thuật và hai con dao.

Kế hoạch nhắc đến điểm tấn công là nhà hàng Burger King, chỗ làm việc cũ của nghi phạm, và một hàng tạp hóa không được nêu tên. Mục tiêu là "đâm càng nhiều người càng tốt, vào bụng hoặc cổ, 20-21 người".

Danh sách mục tiêu gồm "người Do Thái, người Cơ đốc giáo, người ngoại đạo, người đồng tính, người theo chủ nghĩa tư bản, dân chủ, cộng hòa, quan chức, quân nhân". Sau cùng, nghi phạm dự định chết theo cách "tử vì đạo, có thể vì bị lực lượng hành pháp bắn chết".

Kế hoạch cũng đề cập việc luyện tập dùng dao, chạy và tấn công khi mặc áo chống đạn, cùng việc gửi tin nhắn "con yêu mọi người" cho gia đình. Theo điều tra, gia đình Sturdivant đã cố gắng ngăn cản, cất dao và búa xa tầm tay nghi phạm.

FBI đã bắt Sturdivant khi nghi phạm rời khỏi một cơ sở y tế. Sturdivant từng bị điều tra vào đầu năm 2022 khi mới 14 tuổi, sau khi có báo cáo thanh niên này "liên lạc với một thành viên IS ở châu Âu" và được chỉ đạo gõ cửa nhà dân, tấn công họ bằng búa. Nghi phạm khi đó đã bị gia đình ngăn cản.

Đức Trung (Theo NBC News, ABC News, AP)