'Mỹ nữ cổ trang' mất vai diễn vì scandal trốn thuế

Trung QuốcViên Băng Nghiên, nổi tiếng với phim cổ trang "Chúc khanh hảo", bị loại khỏi phim mới vì bê bối trốn thuế.

Theo trang On, Băng Nghiên vốn được giao vai Đồ Sơn Nhã Nhã trong Hồ yêu tiểu hồng nương nhưng vai này hiện do Chúc Tự Đan đảm nhận. Do phim bấm máy chưa lâu, êkíp không chịu thiệt hại nghiêm trọng vì scandal của Viên Băng Nghiên.

Diễn viên Viên Băng Nghiên. Ảnh: Yuan Bingyan Studio

Hồ yêu tiểu hồng nương chuyển thể truyện tranh cùng tên, do Dương Mịch đóng chính (vai Đồ Sơn Hồng Hồng). Đồ Sơn Nhã Nhã là em gái của Hồng Hồng, nhân vật nữ quan trọng thứ hai của phim.

Ngoài mất vai, Viên Băng Nghiên bị các thương hiệu, trong đó có nhà mốt Dior, hủy hợp tác. Theo Sohu, các nhà đài cũng hủy phát chương trình, phim có mặt Viên Băng Nghiên.

Viên Băng Nghiên từng được yêu thích qua nhiều phim cổ trang. Ảnh: Yuan Bingyan Studio

Theo điều tra của cơ quan chức năng, từ năm 2019 tới 2021, Lệ Nghiên - công ty mà Băng Nghiên làm CEO, đại diện pháp nhân - gian lận số tiền 1,63 triệu nhân dân tệ (5,6 tỷ đồng). Hôm 4/7, giới chức công bố phạt Lệ Nghiên 980.000 nhân dân tệ (3,4 tỷ đồng).

Chiều 4/7, tài khoản Weibo của công ty quản lý Viên Băng Nghiên đăng bài xin lỗi. Người đại diện cho biết công ty đã nộp bù thuế, đóng phạt theo yêu cầu. Viên Băng Nghiên từ bỏ tất cả chức vụ ở công ty Lệ Nghiên, để người khác đứng tên thay.

Diễn viên ngã lộn nhào khi đóng cảnh hôn Hậu trường Viên Băng Nghiên đóng "Chúc khanh hảo". Video: Iqiyi

Viên Băng Nghiên, 30 tuổi, là tiểu hoa đán nổi bật màn ảnh Trung Quốc những năm gần đây. Hồi tháng 4, cô gây sốt với phim Chúc khanh hảo. Băng Nghiên còn từng đóng Tương dạ, Thính tuyết lâu...

Như Anh (theo On)