'Mỹ nữ 4.000 năm có một' khoe sắc cùng dàn sao

Diễn viên theo phong cách thời trang cổ điển với đầm đen, mốt đeo găng tay, kết hợp trang sức ngọc. Nhiều khán giả khen cô chọn trang phục đẹp khi tham gia lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng 2025.
Đây là hoạt động thường niên của hãng truyền thông Đằng Tấn, đơn vị sản xuất nhiều phim, chương trình giải trí ở Trung Quốc. Năm nay, sự kiện quy tụ các ngôi sao hàng đầu của C-biz, tổ chức ở Hải Khẩu.
Cúc Tịnh Y tạo dáng.
Người đẹp gần đây gây chú ý khi công khai mức thu nhập hàng chục triệu USD một năm.
Cúc Tịnh Y thuộc nhóm sao nữ nổi bật nhất làng phim Trung Quốc hiện nay. Cô gia nhập làng giải trí năm 2013 qua vai trò ca sĩ nhóm nhạc thần tượng SNH48. Truyền thông Nhật Bản từng gọi Tịnh Y là "Mỹ nữ 4.000 năm mới gặp", sau đó được nhiều tờ báo Hoa ngữ dùng lại. Ngoài ca hát, cô đóng nhiều phim cổ trang.
"Búp bê" Triệu Lộ Tư được nhiều khán giả quan tâm khi tái xuất thảm đỏ, sau một năm công khai điều trị trầm cảm. Cô kết hợp váy hồng cùng trang sức cao cấp của Bvlgari.
Lộ Tư trên thảm đỏ.
Người đẹp 27 tuổi Tống Tổ Nhi. Cô được mệnh danh là "mỹ nhân cổ trang" thế hệ mới, "tiểu thần tiên tỷ tỷ" nhờ gương mặt ngọt ngào.
Tổ Nhi trên thảm đỏ.
Diễn viên Bạch Lộc diện đầm cúp ngực, đính đá. Cô quen mặt với khán giả Việt qua nhiều phim như Dĩ ái vi doanh, Lâm giang tiên.
Diễn viên Châu Dã mặc đầm lấy cảm hứng từ hình ảnh chiến binh.
Diễn viên Từ Mộng Khiết, cựu thành viên nhóm nhạc Rocket Girls 101.
Diễn viên Trần Đô Linh diện thiết kế xuyên thấu. Người đẹp 32 tuổi là một trong những gương mặt nổi bật C-biz, nhiều lần được khen nhan sắc, thần thái như mỹ nữ trong tranh.
Thanh Thanh
Ảnh: Weibo, Tencent