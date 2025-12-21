'Mỹ nữ 4.000 năm có một' khoe sắc cùng dàn sao

Người đẹp gần đây gây chú ý khi công khai mức thu nhập hàng chục triệu USD một năm.

Cúc Tịnh Y thuộc nhóm sao nữ nổi bật nhất làng phim Trung Quốc hiện nay. Cô gia nhập làng giải trí năm 2013 qua vai trò ca sĩ nhóm nhạc thần tượng SNH48. Truyền thông Nhật Bản từng gọi Tịnh Y là "Mỹ nữ 4.000 năm mới gặp", sau đó được nhiều tờ báo Hoa ngữ dùng lại. Ngoài ca hát, cô đóng nhiều phim cổ trang.