Mỹ nữ '4.000 năm có một' diện váy của NTK Việt

Diễn viên Cúc Tịnh Y, được mệnh danh mỹ nữ "4.000 năm có một", khoe dáng mảnh mai trong đầm 850 USD của Trà Linh.

Trong chiến dịch quảng bá cho một thương hiệu mỹ phẩm được công bố tuần qua, Cúc Tịnh Y ghi điểm với bộ đầm lụa bất đối xứng đỏ rượu - một trong những tông màu hot nhất Thu Đông năm nay. Thiết kế bằng satin cao cấp, dáng quây ngực, nhấn bằng mảnh lụa dài quấn qua cổ tạo thành choker, giúp diễn viên khoe xương quai xanh gợi cảm. Người đẹp kết hợp kiểu tóc búi gọn, đeo trang sức hoa tai vàng, trang điểm trong suốt.

Mỹ nữ '4.000 năm có một' diện váy 22 triệu đồng của NTK Việt Cúc Tịnh Y diện váy của Trà Linh khi làm đại sứ cho một thương hiệu mỹ phẩm của Trung Quốc. Video: Elixir

Trà Linh cho biết bộ đầm được dựng phom corset ẩn bên trong, giúp cố định phom váy, tôn đường cong, đồng thời vẫn giữ được sự mềm mại. Nhà thiết kế và sáu nghệ nhân mất 12 ngày để hoàn thiện trang phục. "Êkíp của Cúc Tịnh Y đã liên hệ với nhà phân phối của chúng tôi tại Thượng Hải để đặt may bộ váy này nhân dịp cô ấy trở thành đại sứ cho một thương hiệu. Tôi rất vui khi diễn viên hài lòng về bộ đồ", Trà Linh nói.

Theo Sina, video quảng cáo của Cúc Tịnh Y thu hút hàng triệu lượt xem và chiếm lĩnh top đầu trong bảng chỉ số giá trị thương mại tại Trung Quốc. Các từ khóa liên quan đến cô cũng nằm trong nhóm chủ đề hot trên Weibo.

Cúc Tịnh Y tại hậu trường quay video quảng cáo. Ảnh: Weibo

Cúc Tịnh Y, 31 tuổi, thuộc nhóm sao nữ nổi bật nhất làng phim Trung Quốc hiện nay. Cô gia nhập làng giải trí năm 2013 qua vai trò ca sĩ nhóm nhạc thần tượng SNH48. Truyền thông Nhật Bản từng gọi Tịnh Y là "Mỹ nữ 4.000 năm mới gặp", sau đó được nhiều tờ báo Hoa ngữ dùng lại, dấy lên tranh cãi. Fan khen cô xinh đẹp, gương mặt hoàn hảo, nhưng cũng có nhiều người cho rằng nhan sắc diễn viên không nổi bật.

Cô được chú ý khi đóng các phim như: Vân tịch truyện, Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, Như Ý Phương Phi. Diễn viên vào top 20 ngôi sao có tổng lượt xem phim cao nhất của Trung Quốc.

Trà Linh và Việt Trinh thành lập thương hiệu đầm cưới cao cấp từ năm 2013, sau đó mở rộng sang mảng đầm dự tiệc. Ngoài thị trường trong nước, cả hai phát triển dòng váy cưới ở thị trường Trung Đông, châu Âu, châu Mỹ. Các thiết kế của họ được nhiều người nổi tiếng lựa chọn, như "Sao đẹp nhất Philippines" Marian Rivera, Lưu Diệc Phi, Phạm Băng Băng, Mai Davika, Chi Pu, Midu.

Ý Ly