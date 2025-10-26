Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói Trung Quốc sẽ mua "đáng kể" đậu nành nước này, một phần trong "đồng thuận sơ bộ" vòng đàm phán mới nhất giữa hai nền kinh tế.

Thông tin được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nêu trong chương trình "Face the Nation" của CBS hôm 26/10, sau vòng đàm phán với Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và các quan chức khác tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Đây là một phần trong "khuôn khổ rất quan trọng" mà hai nước vừa đạt được, nhằm tránh việc Mỹ áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc và hoãn việc nước này thực thi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết khuôn khổ này là tiền đề để Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận vào tuần tới. Chương trình dự kiến gồm thúc đẩy thương mại cân bằng hơn giữa hai nền kinh tế, cũng như hợp tác kiểm soát cuộc khủng hoảng fentanyl.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trong một sự kiện ở Thụy Điển vào tháng 7.Ảnh: Reuters

Bộ Thương mại Trung Quốc cũng xác nhận hai nước đã đạt được đồng thuận ban đầu về nhiều vấn đề song phương, gồm lĩnh vực nông nghiệp. Trưởng đoàn đàm phán Lý Thành Chương cho biết hai nước sẽ tiếp tục quy trình phê duyệt nội bộ về các "đồng thuận sơ bộ".

Trong vòng đàm phán mới nhất tại Kuala Lumpur, quan chức hai nước cho biết đã thảo luận nhiều nội dung, gồm mở rộng thương mại, cuộc khủng hoảng fentanyl, phí vào cảng Mỹ, đất hiếm, TikTok và các chủ đề khác. Ông Lý mô tả các cuộc thảo luận là "thẳng thắn" còn ông Bessent đánh giá "có tính thực chất cao".

Sau bước tiến này, Tổng thống Trump bày tỏ tin tưởng sẽ đạt được thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới gia tăng vài tuần qua bất chấp thỏa thuận đạt được ở Geneva hồi tháng 5 và gia hạn vào tháng 8. Thỏa thuận này không thể ngăn đôi bên áp thêm lệnh trừng phạt, hạn chế xuất khẩu và đe dọa trả đũa mạnh hơn.

Hai bên đang nỗ lực tránh leo thang thương chiến sau khi ông Trump đe dọa áp thuế mới 100% và các biện pháp hạn chế thương mại khác với Trung Quốc từ ngày 1/11. Động thái này nhằm đáp trả việc Bắc Kinh mở rộng kiểm soát chuỗi cung ứng đất hiếm.

Phiên An (theo Reuters)