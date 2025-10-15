Mỹ nói không muốn leo thang xung đột thương mại với Trung Quốc

Mỹ chỉ trích Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, nhưng cho rằng Bắc Kinh vẫn có thể thay đổi và Washington cũng không muốn leo thang căng thẳng.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer ngày 15/10 chỉ trích việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm, gọi đây là "cuộc thâu tóm quyền lực với chuỗi cung ứng toàn cầu", đồng thời khẳng định Washington cùng các đồng minh sẽ không chấp nhận điều này.

Tuy nhiên, ông Greer cùng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh rằng Washington không muốn leo thang xung đột thương mại, điều vốn đã làm chao đảo thị trường tài chính và khiến quan hệ Mỹ - Trung lao dốc.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại Washington ngày 14/10. Ảnh: AP

Bộ trưởng Bessent nói rằng Mỹ không muốn thực hiện những hành động đáng kể để đáp trả Trung Quốc, đồng thời hy vọng sẽ có thêm các cuộc đàm phán với Bắc Kinh trong tuần này.

Ông tỏ ra lạc quan về các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc bất chấp căng thẳng gia tăng giữa hai bên. Ông nói thêm Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn mong đợi cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tháng.

Trung Quốc chưa bình luận về các tuyên bố này.

Tổng thống Mỹ hôm 10/10 thông báo sẽ áp thuế bổ sung 100% với hàng hóa Trung Quốc, đồng thời áp đặt kiểm soát xuất khẩu với toàn bộ phần mềm thiết yếu do Mỹ sản xuất từ ngày 1/11 hoặc sớm hơn, nhằm đáp trả "những động thái cực kỳ gây hấn" của Bắc Kinh liên quan đến chính sách hạn chế xuất khẩu đất hiếm.

Tuy nhiên, Trung Quốc không nhượng bộ, tuyên bố sẵn sàng "đấu đến cùng" với Mỹ trong thương chiến, cáo buộc Washington lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và "phân biệt đối xử". Mỹ sau đó có một số động thái nhằm hạ nhiệt căng thẳng, thậm chí Bộ trưởng Bessent nói rằng mức thuế bổ sung 100% với hàng hóa Trung Quốc "không nhất thiết phải thực thi".

Ngọc Ánh (Theo Reuters, AFP)