Mỹ nói doanh số bán dầu Venezuela sắp đạt 2 tỷ USD

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho biết doanh thu theo thỏa thuận cung cấp dầu mỏ giữa Washington và Caracas dự kiến đạt 2 tỷ USD vào tháng này.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 26/2 nói rằng nhiều khách hàng ở châu Á và châu Âu đang đàm phán thỏa thuận nhập khẩu dầu trong thời gian tới, dự kiến 40 triệu thùng dầu được bán ra vào cuối tháng 2 với mức giá khoảng 50 USD một thùng.

"Hầu hết số dầu đó sẽ được vận chuyển đến lãnh thổ Mỹ giáp Vịnh Mexico, cũng như Ấn Độ, châu Á và châu Âu. Mỗi thùng dầu sản xuất ra đều sẽ được bán, vì vậy câu hỏi chỉ là bán ở đâu", ông nói, cho biết doanh thu theo thỏa thuận cung cấp dầu mỏ giữa Mỹ và Venezuela dự kiến đạt 2 tỷ USD vào tháng này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cho biết mục tiêu ban đầu của thỏa thuận là bán được 30-50 triệu thùng dầu.

Bộ trưởng Chris Wright (trái) và Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tại Caracas ngày 11/2. Ảnh: AFP

Theo Bộ trưởng Wright, các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc từng nhập khẩu dầu Venezuela có thể tiếp tục mua dầu thô của nước này trên thị trường mở. Ông cũng cho biết hàng triệu thùng dầu Venezuela đang lưu trữ nổi trên vùng biển nước này cũng trong quá trình bán.

Mỹ đã nắm quyền kiểm soát xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela sau khi mở chiến dịch bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro hồi đầu tháng 1. Số tiền thu được sẽ được chuyển vào một quỹ do Mỹ giám sát ở Qatar.

Kể từ đó, các công ty thương mại Vitol và Trafigura đã tiếp thị, giao dịch phần lớn lượng dầu của Venezuela theo thỏa thuận, trong khi đối tác của công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA đang tăng sản lượng và xuất khẩu. Ông Wright đã dự đoán doanh thu bán dầu sẽ đạt 5 tỷ USD trong vòng vài tháng tới.

Ngọc Ánh (Theo Reuters, Yahoo News)