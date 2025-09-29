Mỹ nói dầu Nga là chìa khóa trong đàm phán với Ấn Độ

Mỹ tiếp tục gây sức ép với Ấn Độ, khi đề xuất nước này giảm mua dầu Nga để có tiến triển trong đàm phán thỏa thuận thương mại.

Cuối tuần trước, Reuters trích nguồn tin thân cận cho biết phái đoàn đàm phán thương mại của Mỹ đã thông báo với phía Ấn Độ, rằng giảm mua dầu Nga có vai trò quan trọng giúp nước này được hạ thuế nhập khẩu và đạt thỏa thuận với Washington.

Một quan chức Mỹ cũng cho biết dù việc đàm phán có tiến triển tích cực, Ấn Độ vẫn còn nhiều việc khác cần hoàn thành để giải quyết lo ngại về khả năng tiếp cận thị trường, thâm hụt thương mại và dầu Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt tay tại Nhà Trắng ngày 13/2. Ảnh: Reuters

Vài tháng qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục gây sức ép nhằm thuyết phục quốc gia Nam Á, Liên minh châu Âu và các thành viên trong NATO giảm mua dầu Nga. Mục đích là siết thu ngân sách của Nga và chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Tổng thống Mỹ ngày càng tỏ ra thất vọng trước tiến triển chậm chạp của việc chấm dứt chiến sự Nga - Ukraine. Đây là cuộc xung đột ông cam kết sẽ giải quyết ngay từ ngày đầu nhậm chức.

Đến nay, chính quyền ông Trump cho thấy họ sẵn sàng dùng sức ép tối đa để thúc đẩy các mục tiêu chính sách. Điều này thể hiện qua việc gắn đàm phán thương mại với yêu cầu Ấn Độ hạn chế mua dầu Nga.

Tháng trước, Mỹ áp thêm 25% thuế với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ vì vấn đề này, nâng tổng mức thuế với hàng hóa quốc gia Nam Á lên 50%. Động thái này khiến các cuộc đàm phán thương mại giữa hai bên trở nên căng thẳng.

Tuy nhiên, ông Trump vẫn tránh nâng thuế với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, dù nước này cũng là khách mua chính của dầu Nga. Washington đang tìm cách duy trì thỏa thuận tạm giảm thuế nhập khẩu với Bắc Kinh.

Dù vậy, Ấn Độ đến nay vẫn bảo vệ quan điểm về dầu Nga. Đầu tháng này, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman khẳng định vẫn mua hàng vì tính kinh tế, bất chấp việc bị Mỹ áp thuế 50%. Nước này cũng cáo buộc phương Tây tiếp tục duy trì thương mại với Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt.

Hà Thu (theo Reuters)