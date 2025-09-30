Mỹ nhân TVB Huỳnh Bích Liên cưới ở biển

IndonesiaDiễn viên TVB Huỳnh Bích Liên và bạn trai doanh nhân tổ chức hôn lễ lãng mạn ở đảo Bali.

Người đẹp 34 tuổi tiết lộ không gian cưới qua video trên trang cá nhân ngày 30/9. Cô dâu mặc thiết kế quây ngực điểm xuyết hoa, khóc khi bước ra làm nghi lễ với chú rể - Jack Leung. Đôi uyên ương nhảy múa, hôn nhau trong sự chúc mừng của người thân, bạn bè.

Đám cưới diễn viên TVB Huỳnh Bích Liên Đám cưới Huỳnh Bích Liên. Video: Instagram/Derp Linna

Dàn phù dâu, phù rể mặc trang phục vàng, nhiều bạn bè xúc động khi chứng kiến ngày trọng đại của Huỳnh Bích Liên. Diễn viên cho biết những ngày tổ chức hôn lễ, thời tiết không thuận lợi, cô biết ơn vì nhiều người sắp xếp thời gian, thay đổi chuyến bay để tới chung vui.

Pháo hoa ở hôn lễ. Ảnh: HK01

Bích Liên và Jack Leung hẹn hò hơn hai năm trước khi thành vợ chồng, người đẹp chưa tiết lộ thông tin về bạn đời. Theo St Headline, chồng cô sáng lập đồng thời là CEO một công ty.

Trước đám cưới ở Bali, vợ chồng cử hành nghi lễ thành hôn truyền thống của người Hoa, diễn viên nhận nhiều quà cưới gồm 12 chiếc vòng tay vàng, dây chuyền, bông tai vàng.

Vợ chồng Huỳnh Bích Liên bên sính lễ. Ảnh: HK01

Jack Leung cầu hôn khi hai người du lịch Tây Ban Nha hồi tháng 5. Doanh nhân xếp hoa hồng trên vách núi, quỳ gối tỏ tình với người yêu. Bích Liên cho biết vừa bất ngờ vừa hạnh phúc vì bạn trai ngỏ lời ở không gian độc đáo, chuyến đi là trải nghiệm không thể quên với cô.

Bạn trai cầu hôn Huỳnh Bích Liên Bạn trai cầu hôn Huỳnh Bích Liên. Video: Instagram/Derp Linna

Huỳnh Bích Liên sinh ra và lớn lên ở Canada, tốt nghiệp đại học ngành Tâm lý học. Năm 2012, cô tham gia cuộc thi nhan sắc ở Vancouver, đoạt giải Người đẹp ăn ảnh. Hai năm sau, cô thi Miss Hong Kong, từ đó gia nhập đài TVB, đóng phim và dẫn chương trình.

Bích Liên tham gia nhiều tác phẩm truyền hình như Bước qua ranh giới, Những kẻ ba hoa, Mái ấm gia đình, Plan B, Thất công chúa, Bác sĩ nhi khoa, Stranger Anniversary, Romeo and His Butterfly Lover.

Như Anh (theo On, HK01)