Thứ năm, 22/1/2026
Thứ tư, 21/1/2026, 09:04 (GMT+7)

Mỹ nhân TVB dạo chơi Phú Quốc

Diễn viên đài TVB Chu Trí Hiền nói hài lòng với chuyến đi Phú Quốc vì nhiều chỗ chơi vui, chụp hình đẹp.

Trên trang cá nhân, người đẹp Hong Kong đăng loạt hình du lịch, nghỉ dưỡng đầu năm. Cô đi cùng nhóm bạn thân, trải qua những ngày thảnh thơi, vui vẻ.

Chu Trí Hiền cho biết nhiều người hỏi cô "Phú Quốc có thú vị không?", sau khi tự trải nghiệm, cô khuyến khích bạn bè tới đây.

Chu Trí Hiền và bạn thân ở Phú Quốc
 
 

Trí Hiền và bạn thân dạo phố.

Người đẹp viết: "Nơi đây vượt mong đợi của tôi, hòn đảo rất thú vị". Nhóm bạn của Chu Trí Hiền thích thú vì có nhiều địa điểm chụp hình đẹp.

Diễn viên nhận xét với chi phí vừa phải, cô có được trải nghiệm tốt.

Chu Trí Hiền ở Phú Quốc
 
 

Chu Trí Hiền đi cáp treo, ngồi tàu ngắm biển, ngắm pháo hoa ở Phú Quốc.

Người đẹp khoe dáng ở hồ bơi vô cực.

Chu Trí Hiền 36 tuổi, gia nhập làng giải trí từ năm 2003 với vai trò ca sĩ. Từ năm 2014, cô làm MC, diễn viên của TVB. Trí Hiền từng đóng Mái ấm gia đình, Khoa thế đại, Đường tâm phong bạo 3, Bạch sắc cường nhân, Người hùng xí nghiệp.

Như Anh
Ảnh, video: Ashley

