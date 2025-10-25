Mỹ nhân 'Tiếu ngạo giang hồ' nguội lạnh hôn nhân

Diễn viên Trung Quốc Đặng Sa, đóng "Tiếu ngạo giang hồ", nói không hạnh phúc nhưng nếu ly hôn, cô mơ hồ về tương lai.

Chuyện tình Đặng Sa, 40 tuổi, và doanh nhân Lộ Hành, 59 tuổi, nhận chú ý của khán giả từ khi họ tham gia show Tạm biệt bạn đời của Mango TV, phát tập một giữa tháng 10. Đặng Sa cho biết vài năm qua, vợ chồng hầu như không sống chung, thi thoảng Lộ Hành về nhà ăn cơm. Cả tuần hai người không nhắn tin, nếu gặp, cô và Lộ Hành cũng không có chủ đề nói chuyện.

Đặng Sa nhiều lần khóc khi nói về hôn nhân, ở show thực tế. Ảnh: Mango TV

Vợ chồng kết hôn năm 2012 do Đặng Sa mang thai, bấy giờ cô yêu sự trưởng thành, chín chắn của Lộ Hành còn doanh nhân thích sự đơn giản, trong sáng của diễn viên. Tuy nhiên tình cảm dần nguội lạnh. Trong chương trình, Đặng Sa tiết lộ chồng không quan tâm gia đình, không biết con học lớp nào, chồng chỉ làm trách nhiệm đóng học phí cho con.

Còn doanh nhân Lộ Hành cho rằng "phụ nữ đòi hỏi tất cả", ông không thể đáp ứng mọi nguyện vọng của vợ. Theo doanh nhân, điều lớn nhất Đặng Sa đóng góp cho gia đình là sinh con, ông thừa nhận vợ hy sinh sự nghiệp để ở nhà nuôi dạy con trai năm nay 12 tuổi. Ông không biết Đặng Sa đóng phim gì, đi đâu, chỉ nhớ mang máng cô diễn các vai "a hoàn, cung nữ".

Đặng Sa nghĩ đến ly hôn nhưng chưa thể quyết định, cô khóc khi bộc bạch: "Nếu ly hôn, đó sẽ là lời tạm biệt thanh xuân. Giai đoạn trẻ trung nhất, đẹp nhất, tôi đã sống bên anh ấy. Nếu chia tay, tôi sẽ sang nửa sau đời người, làm lại từ đầu. Cuộc sống đó tốt hay tệ, chẳng ai biết được".

Đặng Sa trên màn ảnh Đặng Sa trên màn ảnh. Video: Bilibili

Vợ chồng Đặng Sa - Lộ Hành vốn ghi hình hơn 10 tập của Tạm biệt bạn đời nhưng sau tập một, cả hai vướng rắc rối do doanh nhân lộ chuyện liên quan ông Sử - một cựu cán bộ Trung Quốc. Theo Yangcheng Eveningnews, cơ quan chức năng từng điều tra Lộ Hành, phát hiện doanh nhân tặng ông Sử số tài sản gồm cổ phiếu và tiền mặt trị giá hơn 10 triệu nhân dân tệ (37 tỷ đồng). Tháng 12/2024, ông Sử bị tòa án tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù vì tội nhận hối lộ.

Do scandal, đơn vị sản xuất Tạm biệt bạn đời phải xóa bỏ những đoạn liên quan Lộ Hành. Hôm 24/10, Đặng Sa cho biết chồng rút khỏi chương trình "vì lý do cá nhân".

Cô hoạt động giải trí 17 năm, đóng Tiết Bảo Thoa trong Đại Ngọc truyện (2011), ni cô Nghi Lâm trong Tiếu ngạo giang hồ 2013. Đặng Sa còn lưu dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Mỹ nhân tâm kế, Khuynh thành tuyệt luyến, Lục Trinh truyền kỳ, Lan Lăng Vương, Diên Hy công lược.

Như Anh (theo Ycwb)