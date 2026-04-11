Mỹ nhân 'Tiểu Lý phi đao' sống tự tại

Tiêu Tường, diễn viên Đài Loan đóng "Tiểu Lý phi đao", sống độc thân bên thú cưng, cảm thấy mỗi ngày đều dễ thương.

Theo Sina, người đẹp 58 tuổi hiện nhận nhiều sự chú ý khi tham gia show thực tế Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng của Mango TV. Ở tập đầu tiên, cô hát Nhất liêm u mộng, bài hát chủ đề phim cùng tên chuyển thể tiểu thuyết Quỳnh Dao, nhận điểm số cao nhất từ giám khảo và khán giả.

Tiêu Tường hát "Nhất liêm u mộng".

Trước khi tham gia chương trình về ca hát, vũ đạo, Tiêu Tường sống bình lặng, sinh hoạt điều độ. Cô cho biết ngủ sớm, dậy sớm, hàng ngày đi dạo công viên, tập yoga, chép Kinh phật, luyện thư pháp, chăm sóc thú cưng và cây cảnh.

Diễn viên từng lo âu về tuổi tác, nhan sắc, nhưng sau vài năm chép Kinh, luyện thư pháp, cô cảm thấy tâm trạng ổn định và thanh thản, nhẹ nhõm. Tiêu Tường không đặt nặng cô viết chữ có đẹp hay không, chỉ cảm thấy tận hưởng quá trình đó, hòa tâm trí vào bút mực.

Diễn viên Tiêu Tường. Ảnh: Elle

Sống độc thân, Tiêu Tường không cảm thấy cô đơn, trống vắng vì có nhiều việc và sở thích. Cô nói: "Với tôi, kết hôn không còn quan trọng. Trong suy nghĩ của tôi, bạn đời mang ý nghĩa rộng, sở thích hoặc bạn tâm giao cũng có thể là bạn đời của tôi. Bây giờ, mỗi ngày đối với tôi đều dễ thương".

Thời trẻ, Tiêu Tường qua một vài mối tình. Cô yêu lần đầu năm 20 tuổi, cuộc tình kéo dài 10 năm. Diễn viên nói: "Anh ấy là người duy nhất làm tôi khao khát kết hôn. Nhưng thời đó chúng tôi yêu xa quá lâu, cuối cùng chẳng đi đến đâu".

Tiêu Tường đóng Lâm Thi Âm, người được hứa hôn với Lý Tầm Hoan (Tiêu Ân Tuấn) trong "Tiểu Lý phi đao".

Tiêu Tường vào làng giải trí năm 21 tuổi với vai trò người mẫu ảnh. Cô được tài tử Mã Cảnh Đào phát hiện, giới thiệu đóng phim truyền hình đầu tiên - Tình thâm vô oán. Nhờ nhan sắc nổi bật và diễn xuất tốt, Tiêu Tường tham gia hàng loạt phim như Một thoáng mộng mơ, Tiểu Lý phi đao, Mai này vẫn yêu em, Hiệp cốt đan tâm... Cô là minh tinh Đài Loan hàng đầu thập niên 1990, đắt show quảng cáo.