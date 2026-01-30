Mỹ nhân 'Thần Bài': Tôi hạnh phúc khi độc thân

Trần Pháp Dung, hoa hậu Hong Kong đóng "Thần Bài", cho biết lựa chọn cuộc sống độc thân vui vẻ và không sinh con.

Theo HK01, khi livestream hôm 28/1, một số khán giả hỏi diễn viên về việc kết hôn, làm mẹ. Trần Pháp Dung nói: "Điều tôi thực lòng nghĩ là bạn sống như thế nào cũng ổn, kết hôn hay không, sinh con hay không đều được, chỉ cần bạn hạnh phúc. Hiện, mỗi ngày với tôi đều rất hạnh phúc".

Diễn viên lựa chọn không sinh con, không quan niệm làm mẹ thì cuộc đời người phụ nữ mới hoàn chỉnh. Trên Mpweekly, Pháp Dung nói nhiều năm qua chỉ một mình, không phải cô mất niềm tin vào tình yêu hay sợ hãi yêu đương mà vì chưa gặp người phù hợp.

Từng có ba người đàn ông quỳ gối cầu hôn, trao nhẫn kim cương cho Pháp Dung và được cô đồng ý, nhưng rốt cuộc chuyện tình tan vỡ. Trần Pháp Dung không giữ quan hệ bạn bè với các tình cũ nhưng thâm tâm, cô mong họ sống hạnh phúc.

Pháp Dung khi làm việc, đưa cha đi chơi. Ảnh: Weibo

Diễn viên sống với cha, thường đưa ông du lịch khắp nơi, hàng ngày nấu món mà ông thích. Cô biết ơn vì còn cha để chăm sóc, trân trọng thời gian bên người thân. Diễn viên tự nhận thuộc mẫu phụ nữ lạc quan, biết an ủi chính mình, vì vậy cảm thấy vui vẻ.

Những năm gần đây, Trần Pháp Dung tham gia show thực tế, đóng phim, kinh doanh thời trang, thường thực hiện video ngắn về ẩm thực, du lịch, thời trang.

Người đẹp gia nhập làng phim sau khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong 1989, tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng, trong đó có Thần Bài 2, đóng cùng Châu Tinh Trì, Lưu Đức Hoa. Trần Pháp Dung còn lưu dấu ấn qua Người nơi biên giới, Mỹ vị thiên vương, Hồ sơ trinh sát 3, Tiểu Bảo và Khang Hy, Võ Đang 2, Tân Sở Lưu Hương.

