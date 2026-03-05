Mỹ nhân Thái cùng chồng con nghỉ dưỡng ở Nha Trang

Trước đó, gia đình sao thường chia sẻ khoảnh khắc du lịch khắp thế giới - từ Bồ Đào Nha, Australia, Hy Lạp, Italy đến Hàn Quốc, Trung Quốc.

Pokchat Thiamchai và doanh nhân Ta Pitiw hẹn hò nhiều năm, cầu hôn hồi 2023. Theo Sanook, diễn viên từng nói không muốn tổ chức đám cưới rình rang, thay vào đó chỉ đăng ký kết hôn. Tháng 6/2024, họ đón con gái đầu lòng.