Mỹ nhân Thái cùng chồng con nghỉ dưỡng ở Nha Trang

Khánh HòaPokchat Thiamchai - sao Thái đóng "Yêu thầm qua mạng" và show "Bộ cánh tình yêu" - dạo biển, thưởng thức ẩm thực ở Nha Trang cùng chồng con.

Trên trang cá nhân ngày 3/3, người đẹp Pokchat Thiamchai (nghệ danh Gyp Pokchat) đăng loạt ảnh khám phá Nha Trang cùng bạn đời - doanh nhân Ta Pitiw và con gái hai tuổi, bé Beluga. Cả nhà diện trang phục năng động, phóng khoáng và đeo kính mát đồng điệu.

Mỹ nhân Thái nghỉ dưỡng Nha Trang cùng chồng con
 
 

Gia đình sao thưởng thức món bánh khọt ở một quán vỉa hè.

Cũng trong chuyến du lịch, vợ chồng Pokchat Thiamchai đưa con đi bãi biển ở khu trung tâm, trải dài 7 km dọc theo đường Trần Phú. Diễn viên chú thích bằng tiếng Thái trên ảnh: "Biểu cảm của cô bé khi nhìn thấy biển mà con thích".

Mỹ nhân Thái cho biết hạnh phúc khi được ngắm con vui đùa ở biển và đó cũng là khoảng thời gian thú vị nhất với bé Beluga.

Mỹ nhân Thái Pokchat Thiamchai sinh con đầu lòng
 
 

Pokchat Thiamchai đăng video đón con gái đầu lòng giữa năm 2024.

Pokchat Thiamchai hoạt động nghệ thuật từ năm 2004, góp mặt trong nhiều phim sitcom, điện ảnh lẫn truyền hình. Các tác phẩm nổi bật của cô gồm Ký ức không thể quên, Kung Fu Tootsie, Điềm báo, Wai Onlawon Haa, Mùa hè của hồ ly bản Thái, Unlucky Ploy, Cooking Crush, Yêu thầm qua mạng. Ngoài ra, cô gây tiếng vang khi tham gia Bộ cánh tình yêu - đoạt giải "Show truyền hình về phong cách sống xuất sắc năm 2020".

Như Anh
Ảnh: Instagram Gyp_pokchat

