Mỹ nhân SNSD 'cháy' cùng hàng nghìn fan Việt

TP HCMTaeyeon - thành viên nhóm nhạc huyền thoại SNSD - khuấy động sân khấu cùng hàng nghìn fan khi trở lại Việt Nam sau tám năm.

Người đẹp góp mặt tại chương trình quy tụ loạt gương mặt Kpop nổi bật như U-KNOW (TVXQ!), Key (SHINee), Irene, Seulgi (Red Velvet), tối 30/8.

Khi Taeyeon bước ra, khán giả tại các khán đài, khu vực sát sân khấu hò reo gọi tên cô. So với lượng khán giả của ca sĩ khác, fan Taeyeon áp đảo, tạo không khí bùng nổ.

Màn xuất hiện và hát cùng fan Việt của Taeyeon Taeyeon "Letter to Myself" tại The K-Showtime.

Giọng ca chính một thời của SNSD thể hiện loạt nhạc phẩm gắn với sự nghiệp như To.X, Disaster. Cô không dàn dựng tiết mục cùng vũ đoàn nhưng vẫn đủ sức khuấy động sân khấu. Hát Letter to Myself, cô lên nốt cao, cho khán giả thấy giọng hát vẫn ổn định sau nhiều năm làm nghề.

Taeyeon nói hạnh phúc khi gặp lại fan Việt sau thời gian dài. "Thật may hôm nay trời không mưa để chúng ra có thể vui cùng nhau. Cảm ơn các bạn đã chào đón tôi như những năm về trước", cô nói. Trong tiếng cổ vũ lớn, Taeyeon liên tục tạo dáng, biểu cảm đáng yêu.

Taeyeon giao lưu với fan Việt Taeyeon giao lưu với fan Việt.

Fan đồng loạt hô vang "concert" với mong muốn Taeyeon sớm tổ chức đêm nhạc riêng tại Việt Nam. Đáp lại, cô nói "rất mong chờ ngày đó diễn ra".

Trong chương trình, một sự cố xảy ra với sân khấu của Taeyeon khiến fan bức xúc. Khi cô đang giao lưu sau màn trình diễn Four Season, âm nhạc của ca sĩ biểu diễn tiếp theo vang lên. Taeyeon bất ngờ, sau đó vội vã rời đi. Khi cô vào cánh gà, khán giả vẫn hô tên, mong cô quay trở lại.

Ban tổ chức The K Showtime tại Việt Nam xin lỗi nghệ sĩ và SONES - fandom SNSD. Theo đơn vị tổ chức, các bộ phận không hiểu ý nhau khi phối hợp nên để xảy ra sự cố.

Nhiều người cho biết mua vé xem show vì muốn gặp lại gương mặt từng gắn bó với thanh xuân của mình. Minh Kiên, 30 tuổi, quê TP HCM, nói: "Tôi chờ đợi ngày này từ lâu kể từ lần Taeyeon đến Việt Nam vào tám năm trước. Tôi và nhóm bạn đã cùng hát vang các bài hát của thần tượng. Tiếc là phần trình diễn của Taeyeon hơi ngắn, lại gặp sự cố nên có cảm giác hụt hẫng".

Taeyeon hát 'To.X' cùng hàng nghìn fan Việt Taeyeon hát "To.X".

Taeyeon, 36 tuổi, sinh ra ở Jeonju. Gia đình phát hiện, bồi dưỡng khả năng ca hát của cô từ bé. Năm 13 tuổi, cha mẹ mỗi tuần đưa cô tới Seoul để học thanh nhạc. Năm 2007, cô ra mắt trong vai trò trưởng nhóm SNSD. Giới chuyên môn đánh giá cô có giọng hát nội lực và là hình mẫu ca sĩ thần tượng của nước này.

Sau khi nhóm tan rã, cô tích cực hoạt động solo, từng phát hành các album My Voice, This Christmas: Winter is Coming. Người đẹp tổ chức nhiều liveshow tại châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hong Kong, Thái Lan.

Các nghệ sĩ Hàn còn lại tạo không khí sôi động với loạt hit gắn liền tên tuổi. Key (SHINee) bắt đầu chương trình qua các tiết mục sôi động gồm Hunter, I Can't Sleep, Gasoline. Irene, Seulgi (Red Velvet) khuấy động sân khấu với các tiết mục chung và riêng. Hát Monster, Red Flavor, họ đưa fan quay về thời đỉnh cao của Red Velvet.

Irene, Seulgi (Red Velvet) khuấy động sân khấu với "Monter" Irene, Seulgi (Red Velvet) trình diễn "Monster".

U-KNOW (TVXQ!) hát Mirotic kết hợp vũ đạo điêu luyện, phía dưới hàng nghìn fan đồng loạt hòa nhịp. Anh nói: "Sau khoảng 13 năm tôi mới quay trở lại Việt Nam. Tôi từng ra nhiều album, đứng chung sân khấu kỷ niệm 20 năm ra mắt của DBSK. Mỗi giai đoạn, tôi luôn hạnh phúc vì có các bạn ở bên".

Quang Hùng MasterD là khách mời trong nước duy nhất tại show. Anh mang đến loạt hit gồm I'm So Crazy, Tình đầu quá chén, Catch Me If You Can, Thả anh ra, Thủy triều.

Chương trình diễn ra trong ba tiếng với gần 10.000 khán giả. Trước show, trời đổ mưa khiến ban tổ chức lo lắng. Tuy nhiên, sát giờ diễn, thời tiết thuận lợi trở lại, giúp nghệ sĩ thoải mái trình diễn, giao lưu khán giả. Bên ngoài khu vực sân khấu, êkíp dựng nhiều trạm chụp ảnh để fan ghi lại các khoảnh khắc kỷ niệm.

Bài, video: Tân Cao