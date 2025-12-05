Mỹ nhân quần vợt chuyển nghề người mẫu đồ lót

Giorgi sinh năm 1991, trong gia đình có cha là người Argentina gốc Italy và mẹ là nhà thiết kế trang phục.

Cô được cha huấn luyện toàn thời gian, trong khi mẹ lo việc may đo trang phục thi đấu. Khi còn nhỏ, Giorgi từng theo đuổi đam mê thể dục dụng cụ. Cô sau đó rẽ ngang sang quần vợt sau khi giúp anh trai tập luyện môn này và cảm thấy hứng thú.