Mỹ nhân quần vợt chuyển nghề người mẫu đồ lót

Giorgi sinh năm 1991, trong gia đình có cha là người Argentina gốc Italy và mẹ là nhà thiết kế trang phục.
Cô được cha huấn luyện toàn thời gian, trong khi mẹ lo việc may đo trang phục thi đấu. Khi còn nhỏ, Giorgi từng theo đuổi đam mê thể dục dụng cụ. Cô sau đó rẽ ngang sang quần vợt sau khi giúp anh trai tập luyện môn này và cảm thấy hứng thú.
Cựu vô địch Roland Garros, Adriano Panataa từng khen Giorgi là "Andre Agassi phiên bản nữ".
Năm 2000, cô là trường hợp thứ hai sau Maria Sharapova được HLV huyền thoại Nick Bollettieri mời tập luyện bảy tháng ở trại huấn luyện tại Mỹ dành cho những tài năng xuất chúng.
Từng là tay vợt tài sắc vẹn toàn với chiều cao 1,68 mét, nhưng Giorgi vướng vào không ít rắc rối ngoài sân.
Năm 2022, cô bị cáo buộc làm giả giấy chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 và phải hầu tòa. Hồi tháng 5 năm nay, cô được cho là "mất tích" khi WTA Tour không thể liên lạc trong suốt hai tháng. Thời điểm đó, tay vợt người Italy liên quan tới cáo buộc trốn thuế hàng chục nghìn euro và đã rời khỏi quê nhà để tới Mỹ.
Giorgi khi đó truyền thông điệp "giải nghệ" qua luật sư, và tuyên bố theo đuổi sự nghiệp người mẫu ở xứ cờ hoa. Sau nhiều tháng vắng mặt ở Italy, luật sư thông báo Giorgi trở về nước và không hề có ý định bỏ trốn.
Ngoài ra, Giorgi còn bị cáo buộc không trả tiền thuê biệt thự và đánh cắp một nửa số đồ đạc có giá trị trong nhà. Tuy nhiên, luật sư của tay vợt bốn lần đoạt danh hiệu WTA Tour phủ nhận, khẳng định sẵn sàng hợp tác điều tra.
Báo Italy La Repubblica đánh giá Giorgi là một trong những nhan sắc nổi bật nhất trong một thập kỷ qua của quần vợt nữ. Khi còn thi đấu, cô cũng thường gây chú ý bằng những trang phục táo bạo bó sát người trong các buổi tập hoặc giải đấu.
Hiện tại, cô gây ấn tượng với sự nghiệp người mẫu đồ lót. Trang Instagram của Giorgi có 790.000 người theo dõi, giúp cô gây dựng danh tiếng và kiếm về những khoản tài trợ lớn.
Ngôi sao 33 tuổi thường bay qua lại giữa Florence và Texas để thực hiện các dự án thời trang.
Bên cạnh đó, Giorgi còn tích cực trau dồi để trở thành nhà thiết kế chuyên nghiệp. Cô được đánh giá có gu thẩm mỹ và đang nhận nhiều sự hỗ trợ từ các chuyên gia thời trang tại New York.
Vy Anh
Ảnh: WTA, Daily Star