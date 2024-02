Mỹ nhân phim 18+ thu hút ở People's Choice Awards

MỹSydney Sweeney - mỹ nhân chuyên đóng phim 18+ - gây ấn tượng với đầm xẻ ngực ở lễ trao giải People's Choice Awards 2024.

Theo People, Sweeney là một trong số sao thu hút tại sự kiện tối 18/2 ở Santa Monica, California. Cô chọn đầm đỏ khoét ngực sâu tối giản của Mônot, kết hợp kiểu tóc bồng bềnh và đôi mắt màu khói.

Sydney Sweeney tôn đường cong với đầm Mônot ở People's Choice Awards 2024. Ảnh: WireImage

Sydney Sweeney thường xuyên chọn phong cách gợi cảm khi dự sự kiện. Tại buổi ra mắt Madame Web ở Los Angeles hôm 12/2, cô diện đầm quây ngực của Oscar de la Renta với hoa văn tạo kiểu mạng nhện. Tháng 12 năm ngoái, người đẹp gây chú ý trong buổi ra mắt phim Who But You tại New York với đầm xuyên thấu đính pha lê của Miu Miu. Cô hoàn thiện diện mạo với son bóng màu nude, mắt tán nhũ lấp lánh.

Ngoài Sweeney, People's Choice Awards 2024 có sự góp mặt của nhiều sao như Heidi Klum, Rachel Zegler, Halle Bailey và Billie Eilish (từ trái qua). Ảnh: NBC

Sweeney, 26 tuổi, sinh tại Washington, có mẹ là luật sư và cha làm việc trong ngành y. Từ nhỏ, cô đam mê diễn xuất và có những vai đầu tiên năm 12 tuổi. Sự nghiệp của Sweeney gắn liền những vai nóng bỏng trong series 18+ The Handmaid's Tale, The Voyeurs, Euphoria. Trang Decider vinh danh Sweeney là "nữ hoàng phim trực tuyến" khi cô được hàng loạt nền tảng phim streaming săn đón. AP vinh danh cô là một trong những tên tuổi đột phá làng giải trí thế giới năm 2021.

Sydney Sweeney ở buổi ra mắt 'Madame Web' Sydney Sweeney và Dakota Johnson ở buổi ra mắt "Madame Web" hôm 12/2 tại Mỹ. Video: Pagesix

Họa Mi (theo People)