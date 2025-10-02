Mỹ nhân 'Như Ý truyện' kết hôn

Lý Thuần, diễn viên Trung Quốc đóng "Như Ý truyện", "Khánh dư niên", cưới ca sĩ Mã Địch.

Trên trang cá nhân ngày 2/10, cặp sao cho biết hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn, thành vợ chồng sau ba năm hẹn hò. Lý Thuần, Mã Địch nhận hàng trăm nghìn bình luận chúc mừng từ khán giả.

Vợ chồng Lý Thuần, Mã Địch. Ảnh: Sina

Theo Jimu News, người quản lý của Lý Thuần làm mối cho cả hai. Khi xem Mã Địch biểu diễn ở show truyền hình năm 2022, quản lý thấy ca sĩ điển trai, phúc hậu, hỏi số liên lạc của anh, sau đó rủ Lý Thuần và ca sĩ đi ăn. Sau lần gặp đầu tiên, Mã Địch hỏi Lý Thuần có độc thân không, nhận được câu trả lời từ diễn viên, ca sĩ chủ động mở lời: "Vậy chúng ta sẽ gặp lại nhé".

Năm 2023, cặp sao công khai yêu nhau sau khi paparazzi đăng hình họ ôm hôn tại sân bay. Năm ngoái, Mã Địch mua nhà, sắm đồ đạc để chuẩn bị cuộc sống hôn nhân.

Diễn viên 'Như Ý truyện' kết hôn Lý Thuần trong "Như Ý truyện". Video: Bilibili

Lý Thuần 37 tuổi, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, hoạt động ở làng giải trí 14 năm. Cô tham gia nhiều phim nổi tiếng như Quy lai (đạo diễn Trương Nghệ Mưu), Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Khánh dư niên, Như Ý truyện (vai Lệnh phi - phi tần nham hiểm nhất của vua Càn Long). Mã Địch 36 tuổi, có nhiều ca khúc gây sốt làng nhạc Trung Quốc.

Như Anh (theo Jimu News)