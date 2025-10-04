Mỹ nhân nhảy sào Canada: 'Tôi mặc gì cũng bị gắn mác gợi cảm'

Alysha Newman, VĐV giành HC đồng nhảy sào Olympic Paris 2024, cho biết cô bị gắn mác gợi cảm bất kể diện trang phục nào.

Newman vừa xuất hiện trong bộ ảnh nóng bỏng trên tạp chí Maxim, tiếp tục chứng minh sức hút vượt ra ngoài đường chạy.

"Ngày nhỏ, tôi được bảo rằng phải chọn: hoặc làm VĐV, hoặc làm người mẫu. Tôi không hiểu tại sao không thể là cả hai", VĐV người Canada chia sẻ. "Tôi đã dành phần lớn sự nghiệp để chứng minh điều ngược lại".

Alysha Newman trong bộ ảnh trên tạp chí Maxim. Ảnh: Maxim

Tại Olympic Paris 2024, Newman phá kỷ lục quốc gia với 4,85 m để giành HC đồng, qua đó đi vào lịch sử khi trở thành nữ VĐV Canada đầu tiên đoạt huy chương Olympic môn nhảy sào. Sau đó, VĐV 31 tuổi gây sốt khi ăn mừng bằng màn nhảy lắc mông - điệu nhảy thường thấy ở các bộ môn nhảy sexy.

"Khoảnh khắc đứng trên bục nhận huy chương, tôi cảm thấy tự hào khi đã viết thêm một trang cho thể thao Canada. Huy chương chỉ là một khoảnh khắc, còn cảm giác tận hiến hết mình trên sàn đấu mới là phép màu", Newman nhớ lại.

Alysha Newma nhảy lắc mông sau khi vượt qua mức xà 4,85m để giành HC đồng nhảy sào Olympic Paris 2024. Ảnh: Eurasia Sport Images

Bên cạnh thể thao, Newman còn nổi bật trong lĩnh vực người mẫu. Năm 2022, cô gây chú ý khi tham gia nền tảng OnlyFans và từng tiết lộ đã kiếm hơn 200.000 USD. Newman cho rằng lựa chọn này giúp cô chủ động hơn với hình ảnh cá nhân: "Dù tôi mặc gì, mọi người vẫn sẽ gán sự gợi cảm lên tôi. Với OnlyFans, ít nhất tôi được kiểm soát và kể câu chuyện của chính mình".

Newman đang ấp ủ xây dựng một trung tâm điền kinh hiệu suất cao tại Canada, nhằm hỗ trợ những tài năng trẻ không có điều kiện tài chính. "Quá lâu rồi, việc vươn tới Olympic đòi hỏi không chỉ tài năng và nỗ lực, mà còn cả lợi thế kinh tế. Tôi muốn đảm bảo sẽ không có ai bị bỏ lại chỉ vì xuất thân", cô nhấn mạnh.

VĐV nhảy lắc mông ở phần thi nhảy sào Alysha Newman giành HC đồng nhảy sào Olympic Paris 2024.

Newman sinh năm 1994 tại London, Ontario, từng thi đấu thể dục dụng cụ trước khi chuyển sang nhảy sào do chấn thương cột sống. Khi bước vào giải thể thao đại học Mỹ NCAA, cô khoác áo Eastern Michigan rồi Đại học Miami, liên tục phá kỷ lục trường và kỷ lục quốc gia Canada. Từ năm 2014, Newman đã gặt hái thành tích quốc tế với HC đồng Commonwealth Games, trước khi bước lên bục cao nhất tại giải này năm 2018 với mức xà 4,75 m - cũng là kỷ lục đại hội.

Sau nhiều chấn thương và giai đoạn sa sút phong độ, Newman trở lại mạnh mẽ ở mùa 2023-2024. Cô liên tiếp phá kỷ lục quốc gia, đạt 4,83 m trong nhà rồi 4,85 m tại Olympic Paris 2024.

Với hơn một triệu người theo dõi trên mạng xã hội, Newman hiện cân bằng giữa sự nghiệp thể thao và hình tượng giải trí, đồng thời dùng sức ảnh hưởng để mở rộng cơ hội cho thế hệ VĐV trẻ.

Hồng Duy (theo Daily Mail)