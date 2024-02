Mỹ nhân Nhật sau 30 năm đóng người tình Lý Liên Kiệt

Shinobu Nakayama, Lý Liên Kiệt trong "Tinh Võ anh hùng" của đạo diễn Hong Kong Trần Gia Thượng. Người đẹp vào vai Mitsuko Yamada - bạn gái người Nhật Bản của Trần Chân (Lý Liên Kiệt đóng). Theo On, Shinobu Nakayama là "người tình trong mộng" của nhiều khán giả thập niên 1990, được mệnh danh "ngọc nữ". Ngoài tác phẩm này, cô còn từng đóng "Godzilla vs. Mechagodzilla II", " Gamera 3: Revenge of Iris", "The Ode to Joy".