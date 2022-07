Mỹ nhân 'Người Nhện' kết hôn

Diễn viên Kirsten Dunst - đóng Mary Jane trong "Spider-Man" (2002) - cưới bạn trai Jesse Plemons sau sáu năm yêu.

Ngày 8/7, nguồn tin của People cho biết cặp sao bí mật làm đám cưới hồi cuối tuần trước tại một khu nghỉ dưỡng gần Ocho Rios, Jamaica. Người đại diện của Dunst xác nhận thông tin nhưng nói cặp sao không muốn tiết lộ chi tiết về đám cưới để đảm bảo sự riêng tư.

Kirsten Dunst (phải) và chồng mới cưới Jesse Plemons. Ảnh: Insider

Dunst và Plemons bắt đầu hẹn hò năm 2016 sau khi quen trên phim trường series Fargo. Tháng 1/2017, cặp sao tiết lộ đã đính hôn khi tham dự lễ trao giải Quả Cầu Vàng. Hai người có hai con trai - Ennis Howard (bốn tuổi) và James Robert (14 tháng tuổi).

Hồi tháng 2, trong cuộc phỏng vấn với Los Angeles Times, Dunst nói chắc chắn sẽ làm đám cưới nhưng chưa có kế hoạch cụ thể. Cô cũng tiết lộ thường xưng vợ chồng với Jesse Plemons dù chưa kết hôn. Hai người từng định làm đám cưới sớm hơn nhưng vướng dịch bệnh và bận chăm con nhỏ.

Dunst từng hẹn hò và sống chung cùng Jake Gyllenhaal tại Los Angeles nhưng chia tay vào năm 2004. Cô cũng có bảy tháng gắn bó với Johnny Borrell, trưởng nhóm nhạc rock nước Anh - Razorlight. Năm 2016, cô và bạn trai - Garrett Hedlund - chia tay sau bốn năm gắn bó.

Kirsten Dunst, sinh năm 1982, được khán giả nhớ đến với vai Mary Jane Watson, người yêu của Người Nhện trong bộ ba phim Spider-Man của đạo diễn Sam Raimi. Ngoài ra, diễn viên 33 tuổi còn ghi dấu ấn trong các phim Elizabethtown (2005), Marie Antoinette (2006), The Power of the Dog (2021)...

Jesse Plemons, sinh năm 1988, là diễn viên người Mỹ. Anh gây chú ý với vai chính trong series Friday Night Lights (2006–2011). Sau đó Plemons tiếp tục ghi dấu ấn với các phim truyền hình dài tập như Breaking Bad, Fargo... Diễn viên cũng đóng vai phụ trong nhiều dự án điện ảnh lớn như The Irishman (2019), Judas and the Black Messiah, Jungle Cruise hay The Power of the Dog (cùng trong năm 2021).

Trailer 'The Power of the Dog' Dunst và Plemons xuất hiện ở giây 16 trong trailer "The Power of the Dog". Video: Netflix

Phương Mai (theo People)