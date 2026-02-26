Mỹ nhân 'Lực lượng phản ứng' và chồng con du xuân Phú Quốc

Theo TVB, dịp đầu năm âm lịch, vợ chồng Diêu Lạc Di - Alan (làm ngoài ngành giải trí) đưa con gái tới nơi nắng ấm để thỏa thích bơi lội.
Diễn viên đăng một số ảnh nghỉ dưỡng trên trang cá nhân, cho biết trải qua những ngày "đuổi bắt nắng tươi đẹp".
Diêu Lạc Di tận hưởng niềm vui đạp xe bên bãi biển, cảm nhận được sự yên bình, thảnh thơi.
Lạc Di kết hôn năm 2012, từ đó ít đóng phim, hiện cô là KOL lĩnh vực ẩm thực.
Cô 53 tuổi, nổi tiếng qua nhiều phim TVB như 4 phần Lực lượng phản ứng (vai Trần Ngũ Phúc), Trạng vương Tống Thế Kiệt 2, Đường về hạnh phúc, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2001 (vai Chu Cửu Chân), Phong Thần Bảng (vai Dương Quý Phi), Bằng chứng thép 2006, Gia đình vui vẻ.
Con gái của đôi vợ chồng lên 11 tuổi.
Những năm gần đây, dù ít đóng phim, Diêu Lạc Di thường gặp đồng nghiệp thân thiết, đặc biệt là Xa Thi Mạn, Văn Tụng Nhàn, Chung Lệ Kỳ.
Gia đình Diêu Lạc Di ở tiệc sinh nhật con gái năm ngoái.
Tạo hình Diêu Lạc Di trong các phim TVB.
Như Anh
Ảnh: Instagram/Sherming Yiu