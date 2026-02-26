Mỹ nhân 'Lực lượng phản ứng' và chồng con du xuân Phú Quốc

Lạc Di kết hôn năm 2012, từ đó ít đóng phim, hiện cô là KOL lĩnh vực ẩm thực.

Cô 53 tuổi, nổi tiếng qua nhiều phim TVB như 4 phần Lực lượng phản ứng (vai Trần Ngũ Phúc), Trạng vương Tống Thế Kiệt 2, Đường về hạnh phúc, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2001 (vai Chu Cửu Chân), Phong Thần Bảng (vai Dương Quý Phi), Bằng chứng thép 2006, Gia đình vui vẻ.