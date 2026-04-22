Mỹ nhân 'Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý' tái xuất

Tiểu Lý Lâm, người đẹp Trung Quốc đóng "Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý", trở lại màn ảnh sau 10 năm.

Theo Sohu, Tiểu Lý Lâm hiện ghi hình phim cổ trang Ti cung lệnh tại trường quay Hoành Điếm, tỉnh Chiết Giang. Người đẹp 46 tuổi vào vai Thục Phi, nhân vật nắm nhiều quyền lực ở hậu cung.

Video Tiểu Lý Lâm trên trường quay thu hút chú ý của nhiều khán giả. Hàng nghìn fan nhận xét cô toát khí chất cổ điển, diện mạo đằm thắm, kỳ vọng màn tái xuất của cô sau 10 năm không đóng phim.

Ti cung lệnh bấm máy giữa tháng 3, do Vương Thành Hân đạo diễn, chuyển thể tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mễ Lan Lady. Tác phẩm còn có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ Đinh Vũ Hề, Tống Tổ Nhi, Diệp Tổ Tân, Nhiêu Gia Địch.

Tiểu Lý Lâm sinh năm 1980 ở tỉnh Hồ Bắc, tên thật Lý Giai Lân, gia nhập làng giải trí năm 1996. Năm 2000, cô nổi tiếng với vai tiểu thư khuê các Đỗ Băng Nhạn trong Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý, hợp tác Nhiếp Viễn, Huỳnh Dịch. Vai diễn này mang lại cho cô danh tiếng cùng một số giải thưởng trong sự nghiệp.

Sau đó, người đẹp tham gia nhiều tác phẩm như Phong tranh kỳ duyên, Noble Bride: Regretless Love (Bách vạn tân tương), Bà nội trợ xinh đẹp.

Tiểu Lý Lâm và Kinh Siêu tổ chức hôn lễ bù năm 2025. Ảnh: Sina

Năm 2014, Tiểu Lý Lâm đăng ký kết hôn với Kinh Siêu, tài tử kém cô 6 tuổi. Từ đó, diễn viên ngừng đóng phim để chăm lo gia đình, sinh con gái năm 2017.

Trước đó, Tiểu Lý Lâm trải qua cuộc hôn nhân với ông Lý Tuyết Đào - giảng viên ở Học viện Hý kịch Thượng Hải, có một con gái. Ông Lý là thầy của Tiểu Lý Lâm khi cô học đại học.

Như Anh (theo Sohu)