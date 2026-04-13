Mỹ nhân 'Itaewon Class' dạo chơi Hội An

Ca sĩ kiêm diễn viên Hàn Kwon Nara, đóng "Itaewon Class", trải nghiệm đội nón lá, gánh trái cây khi du lịch Hội An.

Trên trang cá nhân tối 12/4, Kwon Nara đăng loạt hình du lịch Việt Nam, thu hút hơn 92.000 like. Diễn viên mặc trang phục tối giản, tạo dáng bên sông Hoài. Cô thử đội nón lá, gánh rổ trái cây của người bán hàng rong.

Kwon Nara trải nghiệm du lịch Hội An. Ảnh: Instagram/Nara

Kwon Nara chú thích kèm loạt hình: "Không có lý do gì, chỉ là hạnh phúc". Dưới bài đăng của cô, nhiều khán giả quốc tế bình luận: "Chị chơi ở đâu ở Việt Nam thế?", "Đây là Hội An", "Chị hãy tổ chức buổi họp fan nhé, rất muốn gặp chị".

Trên các fanpage, một số fan cho biết bắt gặp Kwon Nara ngoài đời, nhận xét cô xinh tươi, trẻ trung ở tuổi 35.

Mỹ nhân 'Itaewon Class' gánh hàng rong trên phố Hội An Kwon Nara tạo dáng trên phố. Video: Instagram/Nara

Người đẹp gia nhập làng giải trí năm 2012 với vai trò thành viên nhóm nhạc Hello Venus. Sau đó, cô lấn sân mảng diễn xuất, lưu dấu ấn qua các phim Suspicious Partner, My Mister, Doctor Prisoner. Năm 2020, Kwon Nara tham gia tác phẩm đình đám Itaewon Class, vai Oh Soo Ah.

Kwon Nara phối trang phục năng động. Ảnh: Instagram/Nara

Từ đầu năm đến nay, nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc chọn Việt Nam là điểm đến nghỉ dưỡng, như gia đình tài tử Ahn Jae Wook, vợ chồng diễn viên Nam Bora, diễn viên Chae Soo Bin.

Tài tử Jung Il Woo - nam chính Gia đình là số một - từng phượt Sapa bằng xe máy, leo đỉnh Fansipan, dạo chơi phố cổ Hà Nội, ăn phở, uống cà phê sữa, thưởng thức bia hơi cùng các món bình dân ở quán vỉa hè. Ngoài ra, anh còn thăm Hội An, Đà Nẵng, đội nón lá và học nói tiếng Việt.

Như Anh