Mỹ nhân Hong Kong cưới trên bãi biển Quảng Nam

Cô dâu trong thiết kế trễ vai, tôn vóc dáng.

Thái Tụng Tư xuất thân gia tộc giàu có ở Hong Kong, sau khi tốt nghiệp đại học, vì mê diễn xuất, cô theo học hai năm ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Người đẹp gia nhập làng phim năm 2019, từng đóng A Home with a View, Apart, I Still Remember.