Mỹ nhân Hollywood mặc gợi cảm trên thảm đỏ tiền Oscar

Tại lễ trao giải điện ảnh sáng 2/3 (tối 1/3 giờ Los Angeles), Jenna Ortega lăng xê mốt váy ngủ với thiết kế satin đắp ren màu kem của Christian Cowan. Cô là một trong số diễn viên nổi tiếng tham dự SAG (Screen Actors Guild Awards). Sự kiện là giải thưởng thường niên của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh Mỹ từ năm 1995, được giới chuyên môn đánh giá có ảnh hưởng lớn tới kết quả của Oscar hàng năm.
Gwyneth Paltrow theo đuổi mốt ngực trần với đầm ren xuyên thấu của Givenchy và trang sức Belperron.
Kate Hudson lăng xê đầm cut-out của Valentino, đeo trang sức kim cương của Emily P. Wheeler.
Kristen Bell diện đầm xuyên thấu của Georges Hobeika.
Emma Stone phối đầm hai dây và áo khoác nhung đồng điệu của Louis Vuitton.
Teyana Taylor gây chú ý với đầm họa tiết hình thể đánh lừa thị giác của Thom Browne, kết hợp trang sức Tiffany.
Diễn viên được con gái - bé Rue Rose Shumpert, 5 tuổi - chỉnh váy trên thảm đỏ. Video: USA Today
Mia Goth trong đầm bất đối xứng của Dior.
Michelle Williams tôn chiều cao với đầm dáng cột của Prada.
Jessie Buckley chọn thiết kế đơn sắc của Balenciaga, phối trang sức Jessica McCormack.
Rose Byrne ghi điểm với đầm đính sequin của Chanel và trang sức Messika.
Sao Mai
Ảnh: AFP