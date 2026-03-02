Mỹ nhân Hollywood mặc gợi cảm trên thảm đỏ tiền Oscar

Tại lễ trao giải điện ảnh sáng 2/3 (tối 1/3 giờ Los Angeles), Jenna Ortega lăng xê mốt váy ngủ với thiết kế satin đắp ren màu kem của Christian Cowan. Cô là một trong số diễn viên nổi tiếng tham dự SAG (Screen Actors Guild Awards). Sự kiện là giải thưởng thường niên của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh Mỹ từ năm 1995, được giới chuyên môn đánh giá có ảnh hưởng lớn tới kết quả của Oscar hàng năm.