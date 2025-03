Mỹ nhân Hollyood tỏa sáng với những bộ đầm Versace

"Tín đồ" của Versace còn có Blake Lively. Tại Met Gala 2022, là host của chương trình, cô chọn diện đầm lấy cảm hứng từ tượng Nữ thần Tự do với chủ đề In America: An Anthology of Fashion. Thiết kế biến đổi trên bậc thang của bảo tàng Metropolitan, ban đầu là màu đồng, sau đó mở rộng ra và chuyển thành xanh.